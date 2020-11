All Together Now, Michelle Hunziker imprevisto in puntata: si strappa l’abito

Un piccolo imprevisto quello che Michelle Hunziker deve affrontare nel corso della seconda puntata di All Together Now, in onda mercoledì 11 novembre 2020. La terza edizione del programma è appena iniziata e la conduttrice si ritrova già a dover provvedere a un piccolo intoppo durante la serata. Il tutto accade quando Michelle si trova sul palco insieme a Rita Pavone e Anna Tatangelo, che quest’anno fanno parte della giuria insieme a J-Ax e Francesco Renga. Le tre si esibiscono di fronte al Muro con il brano Proud Mary scritta da John Fogerty e registrata dai Creedence Clearwater Revival. Riescono a elettrizzare i presenti in studio con la loro energia e a coinvolgere proprio tutti nell’esibizione. Ma ecco che, non appena finiscono di cantare, Michelle fa sapere che il suo vestito si è strappato sulla schiena!

La conduttrice si lascia talmente andare durante questa esibizione, dando tutta se stessa, che l’abito non resiste e improvvisamente si strappa. “Ragazzi mi si è strappato il vestito dalla foga”, dichiara ridendo la Hunziker. Come sempre la conduttrice riesce ad affrontare il tutto con il sorriso, che riesce ovviamente a contagiare tutti. In effetti, in studio i presenti non riescono a trattenere le risate non appena Michelle si volta e mostra lo strappo sul suo vestito bianco e nero a righe.

La conduttrice si fa poi aiutare dalla Tatangelo e della Pavone e si dirige dietro le quinte per risolvere il problema. La Hunziker torna poi sul palco per presentare i prossimi concorrenti con un altro abito, lungo e nero.

All Together Now seconda puntata 11 novembre 2020: grandi emozioni

La puntata prosegue così con gli altri concorrenti in gara. In particolare, questa sera riesce a commuovere l’esibizione di Diletta Calavera, per cui Michelle esprime un’opinione davvero positiva. La conduttrice sa che deve essere imparziale, poiché il suo ruolo lo richiede, ma non può trattenersi nel dire che Dalila è riuscita a emozionarla dai piedi fino alla testa. Nel corso di questa puntata, fino a ora, a conquistare il 100 è solo Antonio Marino. La scorsa puntata, invece, Anna Tatangelo non ha trattenuto le lacrime di fronte alla storia raccontata da Beatrice Baldaccini. Come sempre, il programma riesce a regalare ai telespettatori e ai presenti in studio grandi emozioni.