Ascolti tv 11 marzo: Grande Fratello Vip e Coronavirus, i dati

Ascolti tv mercoledì 11 marzo 2020: quanto ha totalizzato la puntata del Grande Fratello Vip in epoca Coronavirus

Il Coronavirus non ferma il Grande Fratello Vip, che continua ad andare avanti nonostante l’emergenza sanitaria che sta mettendo in ginocchio l’Italia. Dopo aver abbandonato il lunedì per evitare la sfida contro l’agguerrito Commissario Montalbano, il reality show di Alfonso Signorini è andato in onda su Canale 5 mercoledì 11 marzo 2020. Con un leggero aumento per quanto riguarda gli ascolti tv. La sedicesima puntata è stata infatti seguita da 3.742.000 spettatori con il 19.01% di share. La serata è stata però vinta dallo Speciale Tg 1 su Rai Uno con 5.609.000 persone e il 18.61%.

Chi l’ha visto? batte Barbara Palombelli e Il Cacciatore

Buon risultato su Rai Tre per Federica Sciarelli. Il suo Chi l’ha visto? ha totalizzato 1.792.000 telespettatori con il 6.69%. Battendo così Barbara Palombelli che con Stasera Italia su Rete 4 non ha fatto più di 1.636.000 persone e il 5.61%. L’ultima puntata de Il Cacciatore 2 con Francesco Montanari ha registrato 1.510.000 con 4.90%.

La vita in diretta continua a battere Pomeriggio 5

La vita in diretta vola grazie al Coronavirus. Anche la puntata di mercoledì è stata seguita da più di tre milioni di persone. Risultato che ha permesso a Lorella Cuccarini e Alberto Matano di battere Barbara d’Urso e Pomeriggio 5. Cresce pure Il Paradiso delle Signore con quasi il 16% di share.