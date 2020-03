Ascolti tv 10 marzo: vola La vita in diretta, brutto calo per Uomini e Donne

Ascolti tv martedì 10 marzo 2020: La vita in diretta batte Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso

Il Coronavirus fa impennare gli ascolti tv de La vita in diretta. Martedì 10 marzo 2020 l’infotaiment guidato da Alberto Matano e Lorella Cuccarini è stato seguito da più di 3 milioni di telespettatori con il 18.60% di share. Numeri che hanno permesso a Rai Uno di battere l’agguerrita rivale Barbara d’Urso. Pomeriggio 5 non è andato oltre i 2.511.000 e il 16.08% nella prima parte mentre nella seconda (quella dedicata al costume e allo spettacolo) ha appassionato 2.800.000 persone con il 15.92%. Brutto calo anche per Uomini e Donne: il Trono Classico non è più seguito come una volta. Se il Trono Over e le puntate dedicate a Gemma Galgani totalizzano più di 3 milioni di affezionati, con picchi del 25%, le avventure dei Tronisti Daniele, Giovanna, Sara e Carlo raggiungono a malapena i 2 milioni e mezzo e il 16%. Dati da tenere in considerazione, tanto che secondo qualcuno da settembre Maria potrebbe fare a meno dei giovani per dare maggiore spazio a Dame e Cavalieri.

Pechino Express registra ottimi ascolti, ma domina la partita Valencia-Atalanta

Per quanto riguarda gli ascolti tv della serata di martedì 10 marzo 2020, ha trionfato la partita di Champions League Valencia-Atalanta. Il match è stato trasmesso da Canale 5 ed è stato seguito da 4.542.000 persone con il 15.26%. Buon risultato pure per Pechino Express su Rai Due. L’adventure-game condotto da Costantino della Gherardesca ha registrato 2.458.000 persone con 10.48%.

Male il film di Rai Uno Tutto il giorno davanti con Isabella Ragonese

Flop il film tv di Rai Uno, Tutto il giorno davanti, tratto dalla vera storia dell’ex assessore di Palermo Agnese Ciulla. 2.968.000 e l’11.07% per il lungometraggio con protagonista Isabella Ragonese.