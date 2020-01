Ascolti tv 11 gennaio 2020: boom C’è posta per te, Meraviglie in calo

Ascolti tv sabato 11 gennaio 2020, chi ha vinto la sfida della prima serata: Maria De Filippi imbattibile anche con C’è posta per te

Attesissimi gli ascolti tv di sabato 11 gennaio 2020, visto il ritorno di C’è posta per te. Il programma di Maria De Filippi tiene compagnia a milioni di italiani: in tanti scelgono di trascorrere il sabato sera con lei. E dopo gli altissimi ascolti di Tu sì que vales, Maria non ha tradito le aspettative e anche con gli ascolti di C’è posta per te ha segnato una buonissima partenza. Ieri sera Canale 5 è stata scelta da 5.930.000 di spettatori, pari al 30.2% di share. La sfida era come sempre con Rai 1, che ha schierato Alberto Angela in questo primo sabato sera con le storie di C’è posta per te. Scopriamo tutti gli ascolti tv di sabato 11 gennaio 2020 per vedere cosa è successo.

Gli ascolti tv della prima serata di sabato 11 gennaio 2020, tutti i dati

Qui di seguito troverete gli ascolti tv dei programmi andati in onda ieri sabato 11 gennaio 2020 sulle principali reti televisive:

Rai 1 – Meraviglie – La Penisola dei Tesori: 3.831.000 do spettatori e il 17.6% di share (cinque punti in meno rispetto a sabato scorso);

Rai 2 – FBI: 1.304.000 di spettatori e il 5.4% di share; Instinct: 956.000 di spettatori e il 4.5% di share;

Rete 4 – Bomber: 549.000 spettatori e il 2.4% di share;

Rai 3 – Dogman: 949.000 spettatori e il 4.2% di share;

Italia 1 – Le 5 Leggende: 984.000 spettatori e il 4.2% di share;

La7 – Witness – Il Testimone: 566.000 spettatori e il 2.5% di share;

TV8 – Natale a Honeysuckle Lane: 331.000 spettatori e l’1.4% di share;

Nove – Stargate: 342.000 spettatori e l’1.5% di share.

Ascolti tv 11 gennaio 2020, i dati dei principali programmi del pomeriggio e del preserale

Questi invece i dati delle trasmissioni più seguite del pomeridiano e del preserale: