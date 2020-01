Ascolti tv 4 gennaio 2020: le Meraviglie di Angela contro Albano

Ascolti tv sabato 4 gennaio 2020, chi ha vinto la sfida della prima serata: Alberto Angela sfida Albano

Boom per Meraviglie: gli ascolti tv di sabato 4 gennaio 2020 premiano ancora Alberto Angela. Gli italiani si appassionano sempre più ai racconti del conduttore e si lasciano trasportare nel viaggio attraverso le meraviglie della nostra Italia. Già nello scorso autunno Angela ha registrato ascolti tv molto soddisfacenti con Ulisse, nonché con le precedenti edizioni del programma attualmente in onda, e ha replicato ieri sera con la terza edizione di Meraviglie. In onda su Rai 1, il programma di Alberto Angela è stato seguito da ben 4.649.000 di spettatori, pari al 23% di share. Su Canale 5 è andato in onda 55 passi nel sole di Albano, ma da sabato prossimo tornerà Maria De Filippi con una nuova edizione di C’è posta per te, che da anni e anni registra ascolti molto alti. Alberto Angela riuscirà a reggere il confronto e a mantenere uno share sopra al 20%? Lo scopriremo tra una settimana.

Gli ascolti tv della prima serata di sabato 4 gennaio 2020, tutti i dati

Adesso vediamo invece tutti gli ascolti tv di sabato 4 gennaio 2020 per quanto riguarda la prima serata:

Canale 5 – 55 Passi nel Sole: 2.094.000 di spettatori e l’11.4% di share;

Rai 2 – FBI: 1.471.000 di spettatori e il 6.5% di share;

Rai 3 – Tutto Tutto Niente Niente: 1.092.000 di spettatori e il 4.8% di share;

Rete 4 – The Landlord – L’Ossessione: 765.000 di spettatori e il 3.7% di share;

Italia 1 – Ritorno al Futuro II: 1.548.000 di spettatori e il 7.9% di share;

La7 – Assassinio sul Palcoscenico: 461.000 spettatori e il 2.1% di share;

TV8 – Harry e Meghan: La nuova famiglia: 364.000 spettatori e l’1.7% di share;

Nove – Uno Sguardo dal Cielo: 318.000 spettatori e l’1.6% di share.

Ascolti tv 4 gennaio 2020, i dati dei principali programmi del pomeriggio e del preserale

Flavio Insinna e Amadeus fanno volare Rai 1 con i loro programmi pomeridiani e preserali: