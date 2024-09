Ascolti tv 11/9: Colibrì, Fratelli Corsaro, Balivo… quante batoste

Ascolti tv prime time mercoledì 11 settembre 2024 – Altra serata in apnea per le ammiraglie. Male Rai1: Il colibrì ha interessato solamente 1.686.000 spettatori pari all’11.6% di share. Una batosta. Un po’ meglio Canale5 con la prima puntata de I Fratelli Corsaro che ha avuto 2.551.000 spettatori con uno share del 16.5%. Ci si aspettava di più vista anche la controprogrammazione non irresistibile. Terzo gradino del podio per l’intramontabile Chi l’ha Visto?. Federica Sciarelli solita garanzia per Rai3: 1.387.000 spettatori e il 9.6%.

Quarta piazza per Italia1 che con FBI: Most Wanted ha radunato 885.000 utenti (5.2%). Quindi Rete4: Fuori dal Coro ricomincia con 768.000 spettatori (6.2%). Su Rai2, l’ultima stagione di The Good Doctor ha esordito con 726.000 utenti (4.6%). In coda La7 (Il caso Spotlight: 496.000 spettatori e il 3.2%), Nove (Parker: 495.000 spettatori e il 3.3%) e Tv8 (Vi presento Joe Black: 472.000 spettatori e il 3.7%).

Ascolti tv 11 settembre 2024: access prime time e preserale

Access prime time e preserale come al solito dominati dal primo canale della tv di stato. Su Rai1 Cinque Minuti ha avuto 3.792.000 spettatori (20.5%), mentre Affari Tuoi ne ha convinti 4.532.000 spettatori (23.7%). Quasi doppiato su Canale5 Paperissima Sprint che ha totalizzato 2.632.000 spettatori (13.7%).

Stessa musica nella fascia preserale con Pino Insegno nettamente davanti a Gerry Scotti. Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha fatto giocare u2.091.000 utenti (19%), mentre Reazione a Catena ne ha coinvolti 3.265.000 (22.9%). Su Canale5, Gira La Ruota della Fortuna ha raggruppato 1.641.000 spettatori (16.2%), mentre La Ruota della Fortuna ha avuto 2.570.000 utenti (19.5%).

Ascolti tv pomeriggio: Balivo ancora male, Matano garanzia

La Volta Buona di Caterina Balivo (Rai1), come nei giorni precedenti, arranca parecchio: 1.247.000 spettatori con l’11.6% nella prima parte e 1.304.000 utenti con il 14.9% nella seconda parte. A riportare in alto gli ascolti dell’ammiraglia Rai ci ha pensato Il Paradiso delle Signore con 1.331.000 spettatori e con il 17.2%. Poi gli ottimi dati per La Vita in Diretta di Alberto Matano: 1.759.000 spettatori con il 21%.

Su Canale5 Beautiful ha avuto 2.061.000 spettatori pari al 18%, Endless Love 1.927.000 utenti pari al 18.5%, My Home My Destiny 1.603.000 spettatori e il 18.1%, La Promessa 1.538.000 spettatori pari al 19.8%. Poi la discesa, solita, con Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino che ha informato 1.088.000 utenti pari al 14.5% nella prima parte e 1.003.000 spettatori pari al 12.1% nella seconda parte.

Ascolti tv mattina e mezzogiorno

Su Rai1, Unomattina ha ottenuto 717.000 spettatori con il 18.4%. Storie Italiane tiepido con 589.000 spettatori e il 17.3% nella prima parte e 762.000 utenti e il 17.1% nella seconda. Non brilla nemmeno È Sempre Mezzogiorno: 1.490.000 spettatori (16.7%).

Fa meglio Canale5. Mattino Cinque News ha avuto 758.000 spettatori con il 19.5% nella prima parte e 601.000 spettatori con il 18.1% nella seconda parte. Poi molto bene Forum con 1.368.000 spettatori e il 21.5%.