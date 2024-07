Ascolti tv 11/7: Temptation vs Noos, chi è finito nel baratro. I dati

Ascolti tv prima serata di giovedì 11 luglio 2024. Temptation Island (Canale Cinque) continua a crescere, Noos – L’Avventura della Conoscenza (Rai Uno) continua a calare. La forbice quindi si allarga, con il primo che ha più che doppiato il secondo. Il reality delle tentazioni ha coinvolto 3.629.000 spettatori, facendo schizzare lo share al 31%. Un successone! Il programma di Alberto Angela invece è rimasto inchiodato al 12.6%, con 1.729.000 utenti raggiunti. Un tonfo! Fuor di dubbio che la dirigenza della tv di Stato aveva aspettative ben differenti. Di certo non pensava di vedere il programma al 12.6%, con oltre la metà di pubblico in meno rispetto alla concorrenza.

Una settimana fa Angela aveva radunato 1.815.000 spettator (12.2%), quella prima, il 27 giugno, ne aveva avuti 2.032.000 (13.6%). Un trend di continua decrescita. Al contrario Temptation Island non smette di ingrossare il suo pubblico: sette giorni fa è stato seguito da 3.547.000 utenti (26.8%), nella prima puntata ha avuto 3.248.000 spettatori (24.9%). Il programma della rete ammiraglia Mediaset, tra l’altro, sarà riproposto anche a settembre. Sono già stati aperti i casting per partecipare all’edizione autunnale.

Spostandosi sugli altri canali, l’11 luglio, Chaos Walking (Rai Due) ha raccolto 412.000 spettatori (2.8%). Briciole. Meglio Final Score (Italia Uno) che ha divertito 779.000 utenti (5.4%). Dati simili per In Onda (La7) che ha informato 740.000 persone (4.95%). Male tutti gli altri programmi: Un sogno per papà (Rai Tre) 542.000 spettatori (3.6%); Giochi di potere (Rete Quattro) 455.000 spettatori (3.3%); Sette Anni in Tibet (Tv8) 264.000 utenti (2%); Nove Comedy Club: Giuseppe Giacobazzi Io ci sarò (Nove) 339.000 spettatori (2.6%).

Access Prime Time e Preserale

Techetechetè (Rai Uno) stenta a decollare, raccogliendo 2.612.000 di utenti e il 16.8%. Di poco sopra Paperissima Sprint (Canale Cinque) che ha avuto 2.640.000 spettatori (16.9%). Nel preserale solita buona performance di Reazione a Catena– L’Intesa Vincente che ha avuto 2.027.000 spettatori (21.3%) nella prima parte e 2.963.000 utenti (25.2%) nella seconda. Staccato nettamente Caduta Libera (si ricorda che Canale Cinque sta trasmettendo le repliche del quiz show) fermo a quota 1.338.000 spettatori (14.9%) nella prima parte e a 1.874.000 spettatori (16.7%) nella seconda.

La sfida senza storia tra Estate in Diretta e Pomeriggio Cinque News

Poco da segnalare sul fronte ascolti tv del pomeriggio, con Estate in diretta che continua a dominare su Pomeriggio Cinque News. Il talk di Rai Uno ha avuto nella presentazione 1.248.000 utenti (16.6%) e nel programma 1.546.000 spettatori (19.9%). Parecchio sotto il programma di Canale Cinque: nella prima parte 1.153.000 utenti (15.2%), nella seconda 1.097.000 persone (14.3%) e nei saluti 978.000 spettatori (12%).