Ascolti Tv 04/07: Temptation Island vs Noos, chi ha fatto il botto

La serata di giovedì 4 luglio è stata vinta da Temptation Island (Canale 5) che ha collezionato un altro record di ascolti con 3,5 milioni di spettatori e il 26,76% di share. Secondo posto per Noos – L’avventura della conoscenza (Rai Uno) con 1,8 milioni di utenti e il 12,20% di share. Sopra il milione di spettatori Dritto e rovescio (Rete Quattro) con l’8,27% di share.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di giovedì 4 luglio 2024:

Rai Uno: Noos – L’avventura della conoscenza ha raccolto 1.815.000 spettatori (12,20% di share);

Canale Cinque: Temptation Island ha totalizzato 3.547.000 spettatori (26,76%);

Rai Due: The North Sea ha avuto 655.000 spettatori (4,13%);

Italia 1: Brick Mansion ha fatto compagnia a 832.000 spettatori (5,09%);

Rai Tre: La ragazza con il braccialetto ha coinvolto 883.000 spettatori (5,27%);

Rete 4: Dritto e rovescio ha raggiunto 1.068.000 spettatori (8,27%);

La7: In Onda ha convinto 798.000 spettatori (4,92%);

Tv8: Robin Hood, principe dei ladri ha ottenuto 496.000 spettatori (3,44%);

Nove: Nove Comedy Show ha conquistato 392.000 spettatori (2,39%).

Ascolti tv giovedì 4 luglio 2024: preserale e access prime time

Record di ascolti per 4 di Sera su Rete Quattro.

Canale 5: Paperissima Sprint ha convinto 2.909.000 persone (17,55%);

Rai Uno: Techetechetè è stato seguito da 2.665.000 spettatori (16,11%);

Rai Uno: Reazione a Catena ha appassionato 1.868.000 spettatori (19,3%) nella prima parte e 2.924.000 nella seconda (23,6%);

Canale 5: Caduta libera! ha ottenuto 1.209.000 telespettatori (13,5%) nella prima parte e ne ha avuti 1.832.000 (15,7%) nella seconda;

Rai Tre: Blob ha avuto 834.000 spettatori (5,6%);

Rai Tre: Viaggio in Italia ha appassionato 966.000 spettatori (6,2%);

Rete Quattro: 4 di Sera ha informato 769.000 spettatori (4,9%) nella prima parte e 944.000 (5,7%) nella seconda;

La7: In onda ha informato 1.325.000 spettatori (8%);

Tv8: Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha intrattenuto 409.000 utenti (2,5%);

Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha registrato 587.000 telespettatori (3,6%).

Ascolti tv giovedì 4 luglio 2024: il pomeriggio

Boom per My Home My Destiny su Canale 5.

Rai Uno: Un passo dal cielo è stato seguito da 1.180.000 spettatori (13,24% di share);

Rai Uno: Estate in diretta ha interessato 1.150.000 spettatori (15,77%) nella prima parte e 1.404.000 utenti nella seconda (18,60%);

Rai Due: Tour de France 2024 un netto di 1.062.000 utenti (14,7%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.127.000 telespettatori (18,7%);

Canale 5: My Home My Destiny ha interessato 1.700.000 spettatori (19,5%);

Canale 5: La Promessa ha ottenuto 1.473.000 spettatori (19,8%);

Canale 5:Pomeriggio Cinque News ha ottenuto un ascolto medio di 1.151.000 spettatori (15,8%) nella prima parte e 1.029.000 nella seconda (14%).

Ascolti tv della mattina di giovedì 4 luglio