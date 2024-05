Ascolti tv 11/5: ESC, Toffanin, Liorni e Gerry Scotti. Trionfi e batoste

La prima serata di sabato 11 maggio 2024 è stata dominata dall’Eurovision Song Contest 2024 (Rai Uno) che ha catturato l’attenzione di più di 5.3 milioni di italiani (36%). I cassamortari (Canale Cinque) hanno raggiunto solamente 1.5 milioni di utenti (9%). Tutti gli altri programmi abbondantemente sotto la soglia del milione, eccezion fatta per Il piccolo lord (Rete Quattro) che ha ottenuto 1.030.000 spettatori (6.2%).

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di sabato 11 maggio 2024:

Rai Uno: Finale Eurovision Song Contest ha raccolto 5.341.000 spettatori (36% di share);

Canale 5: I cassamortari ha totalizzato 1.500.000 spettatori (9%);

Rai Due: F.B.I. ha intrattenuto 713.000 spettatori (3.9%); F.B.I. International di 594.000 spettatori (3.5%);

Rai Tre: Sapiens – Un Solo Pianeta ha raccolto 611.000 spettatori (3.9%);

Italia 1: Shrek ha fatto compagnia a 741.000 spettatori (4.2%);

Rete 4: Il piccolo lord ha ottenuto 1.030.000 spettatori (6.2%);

La7: In altre parole ha registrato 760.000 spettatori (4.5%);

Tv8: Alessandro Borghese – 4 ristoranti ha convinto 274.000 spettatori (1.6%);

Nove: Accordi & Disaccordi ha interessato 436.000 spettatori (2.6%).

Ascolti tv sabato 11 maggio 2024: preserale e access prime time

Affari Tuoni non in onda per lasciare spazio alla presentazione dell’Eurovision che ha contribuito a far crollare Striscia la Notizia sotto alla soglia dei 3 milioni di utenti. In calo La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti.

Canale 5: Striscia la notizia ha tenuto compagnia a 2.777.000 spettatori (15.9% di share);

Rai Tre: Che sarà… ha registrato 738.000 utenti (4.4%);

Rai Tre: Tv Talk ha totalizzato 775.000 spettatori (7.1%);

Italia Uno: N.C.I.S ha intrattenuto 1.007.000 utenti (5.9%);

Rai Uno: L’eredità ha incollato allo schermo 2.101.000 utenti nella prima parte (21.4%) e 2.945.000 (24.4%) nella seconda;

Canale 5: La Ruota della Fortun ha intrattenuto 1.870.000 spettatori nella prima parte (20.5%) e 2.579.000 spettatori nella seconda (22.7%);

Rete 4: Stasera Italia ha totalizzato una media di 663.000 spettatori (4.1%) nella prima parte e 671.000 spettatori (3.8%) nella seconda.

Ascolti tv sabato 11 maggio 2024: il pomeriggio

Verissimo stacca in modo netto ItaliaSì!