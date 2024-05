Eurovision 2024, cosa ricorderemo: forse non il (meritato) vincitore

Questa sera si è tenuta la finale dell’Eurovision Song Contest. Ad ospitare la kermesse musicale quest’anno è stata la città di Malmo, in Svezia, paese vincitore della scorsa edizione. Quest’anno a dominare sono state le polemiche ed in generale si è trattato di un’edizione parecchio controversa, tra squalifiche, minacce di ritiri e proteste. Forse ricorderemo più questo rispetto al vincitore, nonostante la sua canzone si sia fatta comunque notare ed abbia ottenuto i consensi sia da parte del pubblico che degli altri stati in gara.

Intorno all’Eurovision si è generato immediatamente parecchio hype e tutti gli italiani erano curiosi di sapere come sarebbe andata la rappresentante dell’Italia, Angelina Mango, vincitrice dell’edizione di quest’anno del Festival di Sanremo. Nonostante il grande apprezzamento da parte degli altri paesi, “La noia” non è comunque riuscita ad aggiudicarsi la vittoria. A vincere è stata difatti la Svizzera, rappresentata da Nemo con la canzone “The Code”. L’artista ha ricevuto i 12 punti quasi da tutti gli altri stati in gara ed è stato premiato anche dal pubblico in gara. Nonostante i grandi consensi, non è mancato chi sul web si è lamentato per la sua vittoria.

Di seguito qualche commento:

E ancora c’è chi si è lamentato perché all’Italia nessun paese ha dato 12 punti.

Cosa ricorderemo di quest’edizione dell’Eurovision

Sicuramente quello che ricorderemo di quest’edizione saranno le numerose polemiche che l’hanno caratterizzata. Quella del 2024 è stata difatti una delle più difficili che ci siano mai state. Uno dei paesi in gara, l’Olanda, è stato espulso a poche ore dalla finale a causa di un’inchiesta da parte della polizia per una presunta aggressione ad un membro dello staff. C’è stata poi la sospensione di Bambie Thug, rappresentante dell’Irlanda, dalle prove generali. Numerosi sono stati anche gli appelli di pace da parte delle varie nazioni, tra cui anche quello di Angelina Mango. Inoltre l’esibizione della cantante israeliana Eden Golan ha ricevuto numerosi fischi da parte di chi non voleva la sua partecipazione.

Da menzionare anche la conduzione italiana, affidata quest’anno a Gabriele Corsi e Mara Maionchi. E’ stata proprio quest’ultima a non convincere particolarmente i telespettatori. Sul web, difatti, sono comparsi numerosi commenti in cui veniva sottolineata la sua scarsa partecipazione.

Di seguito alcuni dei commenti a riguardo comparsi su X (ex Twitter):

Infine in molti hanno sottolineato come il rappresentante di ogni stato dovrebbe cantare nella propria lingua e non in inglese e come alcune performance siano state troppa scena e poca voce e mirate troppo a voler stupire a tutti i costi.