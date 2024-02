Ascolti tv 11/2: Domenica In affossa tutti, botto Califano. Top e flop

La prima serata di domenica 11 febbraio 2024 è stata dominata dal film Califano (Rai Uno) che ha avuto 4.17 milioni di telespettatori e il 22.8% di share. Dati eccellenti. Quasi doppiato Lo show dei record (Canale Cinque), che ha raggiunto 2.16 milioni di utenti (14.3%). Numeri appena sufficienti.

Come al solito bene Che tempo che fa (Nove), con 2 milioni di spettatori (9.5%). Bene anche Report (Rai tre), con 1.6 milioni di utenti (8.1%). Tutti gli altri programmi del palinsesto sotto il muro del milione di utenti. Di seguito tutti i dati relativi agli ascolti tv del prime time di domenica 11 febbraio 2024:

Rai Uno: Califano ha raccolto 4.174.000 spettatori (22.8% di share);

Canale 5: Lo show dei record ha totalizzato 2.164.000 spettatori (14.3%);

Rai Due: 911 ha intrattenuto 794.000 spettatori (3.7%); 911 Lone Star ha intercettato 790.000 spettatori (4%);

Rai Tre: Report ha informato 1.604.000 spettatori (8.1%);

Italia 1: La mummia ha fatto compagnia a 996.000 spettatori (5.1%);

Rete 4: Zona Bianca ha ottenuto 567.000 spettatori (3.8%);

La7: Il cliente ha registrato 363.000 spettatori (1.9%);

Tv8: Petra ha convinto 404.000 spettatori (2.1%);

Nove: Che tempo che fa ha interessato 1.998.000 spettatori (9.5%) nella prima parte e 1.166.000 nella seconda (8.6%).

Ascolti tv domenica 11 febbraio 2024: preserale e access prime time

Avanti un altro affossato dalla terza parte di Domenica In Speciale Sanremo che ha raggiunto il 35% di share e ha interessato oltre 5.6 milioni di utenti.

Canale 5: Paperissima Sprint ha tenuto compagnia a 3.088.000 spettatori (14.6% di share);

Rai Uno: Dietrofestival ha raccolto 5.586.000 spettatori (26.4%);

Rai Uno: Domenica In terza parte, dalle 17:19 alle 19:54, ha avuto 5.619.000 spettatori (34.9%);

Canale 5: Avanti un altro! Story ha intrattenuto 1.743.000 spettatori nella prima parte (10.7%) e 2.669.000 spettatori nella seconda (14.7%);

Ascolti tv domenica 11 febbraio 2024: il pomeriggio

La maxi diretta di Domenica In – Speciale Sanremo, in cui Mara Venier ha accolto tutti e trenta gli artisti in gara al festival, ha registrato dati strepitosi affossando sia Amici di Maria De Filippi (16.6%, peggior dato da inizio stagione), sia Verissimo di Silvia Toffanin (12.5%).