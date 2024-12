Ascolti tv 11/12: Bocelli, Sciarelli, UeD, Oceania… Top e sonori flop

Ascolti tv prime time di mercoledì 11 dicembre 2024 – Serata fiacca per le ammiraglie. Ha trionfato con dati tiepidi Canale5 grazie ad Andrea Bocelli 30: The Celebration che ha avuto 2.492.000 spettatori con uno share del 16.4%. Male Rai1: il film d’animazione Oceania ha convolto 2.005.000 spettatori pari all’11.9% di share. Terza piazza per Chi l’ha visto?, solita garanzia per Rai3: 1.558.000 utenti e il 10%.

Molto bene Rai2: Finché c’è prosecco c’è speranza ha intrattenuto 1.256.000 spettatori pari al 7.2%. Sorride anche Amadeus sul Nove: La Corrida ha divertito 974.000 spettatori (5.7%) nella prima parte e 713.000 utenti (7.7%) nella seconda parte chiamata Il Vincitore. Sesta posizione per Italia1: Operazione 6/12: Attacco al Presidente ha raggruppato 809.000 persone (5%).

A chiudere Tv8 (il match di Champions League Borussia Dortmund – Barcellona 769.000 spettatori con il 4.2%), Rete4 (Fuori dal Coro 675.000 utenti e il 5%) e La7 (Lenin: cronaca di un mistero 651.000 spettatori e il 3.7%).

Ascolti tv 11 dicembre 2024: Access Prime Time e preserale

Prosegue la cavalcata trionfale di Stefano De Martino: su Rai1 Affari Tuoi ha fatto giocare 5.631.000 spettatori (28.3%). Dati non rosei, invece, per Striscia la Notizia su Canale5 che è finito sotto la soglia dei 3 milioni: 2.908.000 utenti pari al 14.6%. Male anche sul Nove Chissà chi è: 469.000 persone con il 2.4%, nella prima parte e 521.000 spettatori con il 2.6%, nella seconda parte.

Anche nel preserale Rai1 giganteggia. L’Eredità – La Sfida dei Sette ha radunato 2.972.000 spettatori pari al 21.3%, mentre L’Eredità ha convinto 4.242.000 spettatori pari al 25.5%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha invece avuto 2.622.000 utenti (19.8%), mentre La Ruota della Fortuna ha totalizzato 3.744.000 spettatori (23.5%).

Dati Auditel del pomeriggio

La volta buona in leggera crescita su Rai1: nella prima parte 1.621.000 utenti e il 14.2% e nella seconda 1.621.000 spettatori e il 17.5%. Dati sempre ottimi per Il Paradiso delle Signore che ha raggiunto 1.705.000 appassionati e il 19.7%. Fa ancor meglio La vita in diretta che ha informato 2.364.000 utenti, con il 21.9%.

Su Canale 5, come al solito, bene le soap opere Beautiful (2.198.000 telespettatori, share 18.5%) ed Endless Love (2.387.000 utenti e il 20.2%). Uomini e donne è stato il programma più visto del pomeriggio con 2.407.000 utenti e il 23.8% di share. A seguire la striscia quotidiana di Amici di Maria De Filippi con 1.425.000 persone e il 16.5%. Quindi My Home My Destiny, con 1.298.000 utenti (14.6%), e Pomeriggio Cinque che nella prima parte ha avuto 1.253.000 spettatori (13.6%) mentre nella seconda ne ha raggiunti 1.508.000 (14.1%). Per Myrta Merlino sempre ascolti assai tiepidi.