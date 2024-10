Ascolti tv 11/10: Tale e Quale vs Storia di una famiglia perbene 2. Chi ha vinto

Nel corso della serata di ieri, venerdì 11 ottobre, a portarsi a casa la vittoria è stato nuovamente Tale e Quale show, in onda su Rai Uno: il talent show dedicato alle imitazioni e condotto da Carlo Conti si è infatti aggiudicato il favore di 3.538.000 spettatori (22.6% di share). Partenza in sordina invece per la nuova fiction di Canale 5, Storia di una Famiglia perbene 2. Lo sceneggiato firmato Mediaset è infatti tornato sul piccolo schermo con un’avvincente seconda stagione, tre anni dopo l’uscita della prima. L’attesa era tanta ma i risultati non sono stati all’altezza di quelli sperati: 2.167.000 utenti (13.3%).

Dando un rapido sguardo alle altre reti invece, su Italia1 Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar ha registrato 839.000 spettatori (5.7%), su Rete4 Quarto Grado ha invece totalizzato una media di 1.143.000 utenti (8.2%) e, per finire, su La7 Propaganda Live ne ha informati e intrattenuti 853.000 (6.5%). Dati in discesa rispetto alla scorsa settimana per le trasmissioni andate in onda su Italia1 e Rete4, probabilmente a causa del grande successo registrato da Carlo Conti. È andata nettamente meglio invece per La7, il cui dato, rispetto a sette giorni fa, è cresciuto.

Per concludere, su Tv8 Pechino Express – La Rotta del Dragone ha ottenuto 395.000 spettatori (2.4%), mentre sul Nove la nuova puntata di Fratelli di Crozza ne ha raccolti 1.096.000 (6%). Ancora un ottimo risultato per Maurizio Crozza che, rispetto a venerdì 4 ottobre, ha registrato numeri ancora in salita. Segno inequivocabile del grande apprezzamento del pubblico per il comico e i temi trattati nella sua trasmissione.

Ascolti venerdì 11 ottobre: preserale e access prime time

Per quanto riguarda la fascia dell’access prime time, su Rai Uno Cinque Minuti di Bruno Vespa ha interessato 3.976.000 spettatori (21.3%). A seguire, Affari Tuoi di Stefano De Martino, continua a tenere banco e collezionare numeri da capogiro portandosi a casa il favore di ben 5.396.000 utenti (27.3%). Niente da fare invece per Striscia la Notizia (Canale 5), che ha totalizzato appena 2.494.000 utenti (12.6%).

Nel frattempo, Michelle Hunziker e Nino Frassica si preparano a lasciare il testimone ai prossimi conduttori: lunedì 14 ottobre è infatti previsto il ritorno della scoppiettante coppia Friscia-Lipari dietro al celebre bancone del telegiornale satirico.

Dando uno sguardo alle altre reti, su La7 Otto e Mezzo ha conquistato l’attenzione di 1.695.000 spettatori (8.6%), mentre sul Nove Chissà chi è di Amadeus ha nuovamente registrato un flop: 537.000 utenti (2.7%).

Parlando invece della fascia del pre-serale, Reazione a Catena (Rai Uno) di Pino Insegno ha divertito e intrattenuto 2.386.000 spettatori (19.8%) nella prima parte e 3.561.000 (22.9%) nella seconda. Numeri che non si distinguono moltissimo, come invece accedeva nelle passate edizioni, da quelli totalizzati da Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna (Canale 5), che ha intrattenuto 2.030.000 utenti (18.7%) nella prima parte e 3.074.000 (21.2%) nella seconda.

Ascolti venerdì 11 ottobre: il pomeriggio

Per finire, i dati relativi agli ascolti dei programmi andati in onda nel corso del pomeriggio. Su Rai Uno, La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo, ha registrato 1.265.000 spettatori (12.3%). Un dato non del tutto entusiasmante se si confronta con i numeri ottenuti negli scorsi giorni. A seguire, Il Paradiso delle Signore ha conquistato l’attenzione di 1.524.000 utenti (20%) e La Vita in Diretta ne ha informati e intrattenuti 1.827.000 (21.6%).

Parlando invece di Canale5, Beautiful ha totalizzato 2.334.000 spettatori (19%), mentre Endless Love ne ha raggiunti 2.345.000 (20%). A seguire, Uomini e Donne di Maria De Filippi ha registrato 2.375.000 spettatori (24.9%) e Amici 1.466.000 (19.3%). Insomma, l’apprezzamento del pubblico per i programmi di Maria De Filippi è sempre molto alto.

Per concludere, la nuova puntata di My Home My Destiny (Canale 5) ha siglato 1.363.000 utenti (18.9%), mentre Pomeriggio Cinque non è riuscito ancora una volta a scalzare il dominio di Alberto Matano e ha registrato 1.283.000 telespettatori (17.4%) nella prima parte e 1.207.000 (14.3%) nella seconda.