Affari Tuoi puntata no e senza brio, il web: “Sorrideva più Leopardi”

Questa sera è andata in onda un’altra puntata di Affari Tuoi, il game show condotto da Stefano De Martino. A differenza delle altre puntate, quella di oggi ha appassionato meno il pubblico da casa. Il concorrente prescelto per giocare, il rappresentante del Veneto, si è mostrato poco coinvolgente e nel complesso la serata è risultata priva di brio. Diversi spettatori hanno difatti lamentato sul web il fatto che la partita fosse noiosa. Vediamo insieme com’è andata e perché i fan del programma hanno trovato la puntata di questa sera meno appassionante.

Come di consueto anche questa sera è andata in onda un’altra puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A giocare è stato il rappresentante della regione del Veneto, Michele detto Sean Connery. Ad aiutarlo nella partita è stata la figlia della sua compagna, Eleonora. Il pacco estratto è stato il numero 19, successivamente cambiato con il numero 3. La scelta poteva sembrare inizialmente vincente, in quanto nel suo pacco originario c’erano solo 50 euro. Alla fine il concorrente è rimasto con 75 euro e 100.000 euro. Il dottore gli ha offerto 30.000 euro ma Michele ha deciso di rifiutare, ritrovandosi solo con 75 euro!

La puntata è partita male con la chiamata dei 300.000 e 200.000 euro ed è finita ancora peggio. Forse per la prima volta, la gara non ha particolarmente appassionato i telespettatori. Nel complesso, difatti, è mancato il solito brio. Il concorrente non si è mostrato coinvolgente, così come la sua aiutante. In molti sul web hanno lamentato il fatto che i due sorridessero poco e che la puntata, rispetto alla precedenti, fosse un po’ più lenta. Eppure più volte Michele ha cercato di mostrarsi ironico con battute nei confronti degli altri pacchisti, minacciandoli scherzosamente quando avevano delle cifre alte nel loro pacco.

Di seguito riportiamo alcuni dei commenti più significativi comparsi su X (ex Twitter):

Michele, con la sua somiglianza a Sean Connery, durante la sua permanenza ad Affari Tuoi aveva conquistato il pubblico. Oggi, tuttavia, ha mostrato di essere riuscito più da pacchista che da concorrente! E’ stato anche molto più fortunato con quello che trovava nel pacco quando non era lui a giocare.