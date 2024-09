Affari Tuoi, partita deludente: Tony salva lo show, l’appello del web

Dopo una serie di vincite significative (e polemiche) dall’arrivo di Stefano De Martino alla conduzione di Affari Tuoi, un concorrente è tornato a casa a mani vuote. Di chi si tratta? Di Alessia, maestra di tennis di Pescara, che ha partecipato al programma per oltre 30 puntate. La partita tramessa oggi, lunedì 30 settembre, si è rivelata particolarmente deludente: una serie di scelte discutibili hanno infatti impedito alla pacchista di concludere il suo percorso nel game show nel migliore dei modi. Ma, andiamo a vedere meglio cos’è successo.

Affari Tuoi: le new entry sorprendono

Stefano De Martino ha aperto la puntata di Affari Tuoi di lunedì, 30 settembre, presentando una novità tra i pacchisti: non una, ma due nuove partecipanti. Per la Basilicata, sono infatti arrivate due gemelle provenienti da Potenza, che giocheranno come concorrente unico. Questa inaspettata novità ha sorpreso molti, tanto che Alessia, la concorrente, ha scherzato sul fatto che la nuova coppia la mettesse in soggezione.

Il gioco è quindi iniziato con l’apertura di due pacchi blu, ma ben presto le cose sono peggiorate con la perdita di 200mila euro. Poco dopo, anche i 300mila euro sono andati via a causa di un pacco scelto dal padre di Alessia, Alesio (scritto così per un errore all’anagrafe alla sua nascita), seguiti dalla perdita di altri pacchi da 30mila, 75mila e 50mila euro. Una serie di sfortunate coincidenze, interrotta solo dal ritorno dell’ex pacchista Tony, che ha nuovamente intrattenuto il pubblico con il suo celebre balletto sulle note di “Sesso e Samba” durante le rare occasioni in cui Alessia riusciva ad aprire pacchi blu.

Al che, la tennista abruzzese ha deciso di cambiare il suo pacco 4 con il 17, scoprendo poi di aver pescato inizialmente zero euro. Un piccolo segnale positivo, poi spezzato dalla perdita di altri 100mila euro. A questo punto, Alessia ha scelto di andare alla Regione Fortunata, sebbene le mancasse solo un tiro per scoprire se l’ultimo pacco rosso rimanente (da 20mila) fosse tra le sue mani o meno. Una scelta che ha lasciato stupito anche il Lupo, l’esperto del game show.

“Ringrazio i miei amici pacchisti. Sono fortunata in altro, ho la mia famiglia, la salute e questo è un gioco”, ha detto tra le lacrime spiegando la sua decisione. Alla fine, la pacchista di Pescara ha cercato di sfruttare l’opportunità della “Regione Fortunata”, ma ha avuto esito negativo. Al primo tentativo ha perso i 50mila euro, e al secondo, puntando sui 100mila, ha visto sfumare anche questa somma quando la regione fortunata si è rivelata essere l’Emilia Romagna. “Per questa volta il Dottore ha avuto la meglio”, ha concluso Stefano.

Il pubblico non ha particolarmente apprezzato questa puntata, non solo per la sconfitta, ma per il poco entusiasmo della concorrente, che ha deluso le aspettative degli spettatori. Tuttavia, il web ha trovato ancora una volta divertenti gli interventi di Tony, con molti utenti che chiedono di renderlo una presenza fissa nel programma, insieme a personaggi come il Lupo e Thanat. Il calabrese diventerà una presenza costante tra il pubblico di Affari Tuoi? Non resta che attendere per scoprirlo.