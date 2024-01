Ascolti tv 11/01/24: Doc 3 vs Terra Amara, chi ha preso la batosta

La prima serata di giovedì 11 gennaio 2024 delinea un quadro chiaro. A trionfare è il debutto della terza stagione di Doc – Nelle Tue Mani (Rai Uno): sono più di 5,1 milioni gli spettatori sintonizzati, mentre lo share registrato è del 26.9%. Nulla da fare per Terra Amara (Canale Cinque), che registra poco più della metà degli spettatori (2.695.000) della fiction targata Rai Uno, non andando oltre il 14% di share. Bene Italia Uno, con l’incontro di Coppa Italia: Juventus-Frosinone che appassiona oltre 3,1 milioni di spettatori, con uno share del 14.3%. Tutti gli altri programmi della prima serata non arrivano al milione di spettatori, ci si avvicina solo Dritto e Rovescio (Rete Quattro): 968.000 spettatori e 6.3% di share.

Di seguito tutti i dati degli ascolti relativi al prime time di giovedì 11 gennaio 2024:

Rai Uno: Doc – Nelle Tue Mani 3 ha intrattenuto 5.113.000 spettatori (26.9% di share);

Canale 5: Terra Amara ha tenuto compagnia a 2.695.000 spettatori (14%);

Rai Due: Cena con Delitto – Knives Out ha ottenuto una media di 723.000 spettatori (3.7%);

Italia 1: Coppa Italia: Juventus-Frosinone ha appassionato 3.145.000 spettatori (14.3%);

Rai Tre: L’Accusa ha ottenuto una media di 488.000 spettatori (2.5%);

Rete 4: Dritto e Rovescio ha tenuto compagnia a 968.000 spettatori (6.3%);

La 7: Piazzapulita ha interessato 761.000 spettatori (4.9%);

Tv8: Quelle Brave Ragazze 2 è stato visto da 389.000 spettatori (1.8%) nella prima parte e 273.000 spettatori (1.9%) nella seconda;

Nove: Nove Comedy Club – Giuseppe Giacobazzi in “Noi. Mille volti e una bugia” ha intrattenuto 392.000 spettatori (2.1%);

Sky Uno: MasterChef Italia 13 ha raccolto 722.000 spettatori (3.2%) nella prima parte e 628.000 spettatori (3.5%) nella seconda.

Ascolti tv giovedì 11 gennaio 2024: preserale e access prime time

Affari Tuoi si conferma sopra i 5 milioni di spettatori e batte Striscia la Notizia. Ancora bene L’Eredità di Liorni su Avanti un Altro! di Paolo Bonolis.

Rai Uno: Affari Tuoi è stato seguito da 5.436.000 spettatori (23.9% di share);

Rai Uno: Cinque Minuti ha interessato 4.732.000 spettatori (22.5%)

Canale 5: Striscia la Notizia ha tenuto compagnia a 3.721.000 spettatori (16.4%);

Rai Uno: L’Eredità ha ottenuto una media di 3.434.000 spettatori (22.9%) nella prima parte e 4.787.000 spettatori (26.8%) nella seconda;

Canale 5: Avanti un Altro! ha intrattenuto 2.462.000 spettatori nella prima parte (17.4%) e 3.579.000 spettatori nella seconda (20.8%);

Rete 4: Prima di Domani ha totalizzato una media di 719.000 spettatori (3.3%);

La7: Otto e Mezzo ha avuto 1.515.000 spettatori (6.9%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.731.000 spettatori (7.6%);

Rai Tre: Il Cavallo e la Torre ha interessato 1.426.000 spettatori (6.7%);

Tv8: Celebrity Chef ha avuto 374.000 spettatori (2%);

Nove: Cash or Trash – Xmas Special ha raccolto 533.000 spettatori (2.9%);

Giovedì 11 gennaio 2024 ascolti tv: il pomeriggio

Myrta Merlino si avvicina a Matano nella prima parte di Pomeriggio Cinque, ma il testa a testa viene vinto ancora dal conduttore de La Vita in Diretta.

Rai Uno: La Volta Buona è stato seguito da 1.578.000 spettatori (12.4% di share) nella prima parte e da 1.557.000 spettatori (14.4%) nella seconda;

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha intrattenuto 1.687.000 spettatori (17.4%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 1.936.000 spettatori (18.8%) nella prima parte e 2.332.000 (19.6%) nella seconda;

Rai Due: Ore 14 ha intrattenuto 922.000 spettatori (7.5%);

Rai Due: BellaMa’ ha interessato 507.000 spettatori (5.2%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.585.000 telespettatori (19.3%);

Canale 5: Terra Amara ha intrattenuto 2.837.000 spettatori (22.4%);

Canale 5: Uomini e Donne è stato da 2.819.000 spettatori (25.6%);

Canale 5: Amici ha interessato 1.997.000 spettatori (20.7%);

Canale 5: La Promessa ha avuto un netto di 1.884.000 spettatori (19.4%);

Canale 5: Pomeriggio 5 ha fatto compagnia a 1.750.000 spettatori nella prima parte (17.1%) e 1.686.000 (14.4%) nella seconda.

Ascolti tv della mattina di giovedì 11 gennaio 2024