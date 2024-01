Doc 3, Argentero torna in corsia: tutte le novità della nuova stagione

Doc – Nelle tue mani è una serie che non ha bisogno di presentazioni. Il medical drama targato Rai Fiction e Lux Vide si è rapidamente affermato come una delle fiction di maggior successo degli ultimi anni, arrivando ad essere esportata anche all’estero. Nella prima serata di giovedì 11 gennaio, Andrea Fanti (Luca Argentero) e la sua squadra si preparano a tornare in corsia, con i primi due episodi della terza stagione. Le aspettative per Doc – Nelle tue mani 3 sono inevitabilmente alte: attraverso un’analisi delle caratteristiche della serie, e delle novità che andrà ad introdurre, ecco cosa possiamo aspettarci dall’amata fiction prodotta da Luca e Matilde Bernabei.

Doc 3, nuovi personaggi, trama, ascolti. Ecco cosa aspettarsi

Doc – Nelle tue mani 3 vede cambiamenti nel cast non indifferenti, con l’uscita di scena di alcuni personaggi chiave delle due passate stagioni. Volti come quelli di Elisa (Simona Tabasco), Gabriel (Alberto Boubakar Malanchino), Alba (Silvia Mazzieri) e Carolina (Beatrice Grannò) hanno salutato la serie. Sembra, tuttavia, che queste ultime due faranno alcune apparizioni anche nella terza stagione. Com’è ormai noto, faremo la conoscenza di nuovi personaggi: Federico (Giacomo Giorgio), Martina (Laura Cravedi) e Lin (Elisa Wong).

La seconda stagione aveva messo ancor più in risalto i personaggi che ruotano attorno ad Andrea Fanti, approfondendone in maniera convincente la psicologia. Attraverso un’ottima integrazione della tematica del Covid nella narrazione, la seconda stagione di Doc – Nelle tue mani aveva raccontato in modo magistrale il punto di vista di chi ha fronteggiato la pandemia in prima linea. La non facile scelta di rievocare un’esperienza ancora fresca nella memoria degli spettatori (era il 2022 quando andò in onda Doc – Nelle tue mani 2) era stato il motore per l’esplorazione delle sfaccettature di personaggi come Gabriel e Riccardo (Pierpaolo Spollon). Alla luce di ciò, nella terza stagione è lecito aspettarsi un’attenzione altrettanto marcata sui personaggi al di fuori di Andrea Fanti, esplorando i nuovi e svelando ancor più in profondità i punti fermi del cast.

Anche in base alle caratteristiche dei nuovi personaggi, quindi, capiremo se la terza stagione di Doc – Nelle tue mani riuscirà a superare quanto di meraviglioso fatto nella precedente. Le assenze da sostituire sono importanti e rimane da capire il ruolo che Federico, Martina e Lin avranno all’interno della narrazione del medical drama. Il compito non è facile, così come non sarà facile far dimenticare agli spettatori personaggi come Gabriel e Alba. È anche vero che le fiction Rai spesso e volentieri hanno saputo sostituire in modo brillante anche i protagonisti assoluti (per conferma, chiedere a Don Matteo e Che Dio ci Aiuti).

Andrea Fanti e quel vuoto di 12 anni: è tempo di risposte

Ovviamente, tanto dipenderà anche dal personaggio di Andrea Fanti. Tornato primario del reparto di medicina interna dopo le vicissitudini della seconda stagione, il protagonista di Doc – Nelle tue mani si affaccia ad un nuovo ed interessante capitolo della sua storia. Nelle passate stagioni abbiamo osservato un medico professionale, empatico ma anche fallibile, dunque in grado di compiere errori e di imparare da quest’ultimi. Ci si aspetta, ovviamente, un Andrea Fanti primario diverso da quello incontrato all’inizio della prima stagione. Che possa rimanere un faro, per quanto destabilizzanti saranno gli ostacoli che affronterà in questa nuova avventura, sia per gli specializzandi del suo reparto, sia per i pazienti ricoverati.

Come ha spiegato lo stesso Argentero, un ruolo chiave sarà giocato dai ricordi che riaffioreranno nella mente di Fanti. Com’è noto, il protagonista ha perso la memoria di 12 anni di vita passata. Nelle scorse stagioni, questo mondo sconosciuto è stato esplorato solo una parte di questo mondo sconosciuto. Questi 12 anni che Fanti ha perso rappresentano una terra ancora da scoprire: in questa terza stagione è lecito aspettarsi rivelazioni che vadano ben oltre la punta dell’iceberg, magari svelando agli spettatori dei lati sconosciuti del passato e della personalità di Andrea Fanti, che possano quindi mettere in discussione il personaggio e i legami con chi gli sta intorno. Con ogni probabilità, proseguirà anche la tormentata love story con il personaggio di Agnese (Sara Lazzaro) e chissà che proprio in questa stagione non si possa andare incontro al sospirato happy ending.

L’antagonista: chi si opporrà a Fanti?

La terza stagione, con ogni probabilità, introdurrà un nuovo oppositore alle gesta di Fanti. Gli scorsi episodi ci avevano abituato ad alcuni antagonisti psicologicamente ben delineati (Marco Sardoni e Cecilia Tedeschi) ed altri meno (Umberto Caruso). L’aspettativa è che Doc – Nelle tue mani 3 possa introdurre una figura simile alle precedenti. Non dispiacerebbe di certo poter vedere un antagonista con cui i telespettatori possano identificarsi, in grado di rappresentare un significativo contrappeso alle azioni di Andrea Fanti.

Gli ascolti e i dettagli della serie

Doc – Nelle tue mani 3 si articola, come le passate stagioni, in 16 episodi, divisi in 8 prime serate. Ci si aspetta una fiction in grado di sbaragliare la concorrenza negli appuntamenti prime time. Le passate stagioni sono arrivate a superare il 30% di share. Sembra scontato che, salvo clamorosi colpi di scena, Doc – Nelle tue mani 3 non sarà da meno. La serie è sempre stata una garanzia in termini di ascolti. Lo dimostra anche la scelta di svelare in anteprima, al cinema, i primi due episodi della terza stagione. Solo mostri sacri come Il Commissario Montalbano e L’Amica Geniale, prima del medical drama, avevano potuto contare in un passaggio sul grande schermo.

Non resta che attendere la messa in onda della terza stagione (giovedì 11 gennaio ore 21:30) per scoprire cosa riserveranno all’ampio pubblico della fiction i nuovi episodi di Doc – Nelle tue mani.