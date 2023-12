Doc – Nelle tue mani 3: prima al cinema e poi in TV, le date

Doc – Nelle tue mani, il noto medical drama prodotto da Rai Fiction e Lux Vide con protagonista Luca Argentero, sta per tornare sui nostri teleschermi. La terza stagione è ormai alle porte, prevista a partire da giovedì 11 gennaio 2024. I fan della serie, però, potranno gustarsi un’anteprima della nuova stagione, visto che la fiction farà una tappa intermedia prima di approdare in televisione.

Doc – Nelle tue mani 3 arriva al cinema: le date

Doc – Nelle tue mani 3, infatti, arriverà al cinema con la prima puntata nelle giornate di lunedì 18 dicembre e martedì 19 dicembre, esclusivamente negli UCI Cinemas e in anteprima di tre settimane rispetto alla premiere televisiva. Ad annunciare l’arrivo in sala del medical drama è stata la pagina social italiana proprio della catena di multisale. Operazioni di questo tipo, fino ad oggi, erano state messe in atto con serie evento quali L’Amica Geniale e Il Commissario Montalbano: tra pochi giorni sarà il momento di Doc – Nelle tue mani 3.

Anche la terza stagione di Doc – Nelle tue mani, che vedrà finalmente il personaggio di Andrea Fanti tornare a ricoprire il ruolo di primario del reparto di medicina interna, si articola in sedici episodi, distribuiti in otto prime serate. Nel cast ritroveremo, oltre al già citato Luca Argentero, Matilde Gioli, Sara Lazzaro, Pierpaolo Spollon, Marco Rossetti, Giovanni Scifoni ed Elisa Di Eusanio. Com’è ormai noto, ci saranno delle new entry: Giacomo Giorgio, Laura Cravedi ed Elisa Wong. Non ci sarà, invece, Simona Tabasco, che aveva ufficializzato la sua uscita di scena la scorsa estate, durante il Giffoni Film Festival. Alla regia di Doc – Nelle tue mani 3, infine, tornerà Jan Maria Michelini, che già era stato regista della prima stagione.

Doc – Nelle tue mani: il successo estero

La serie, in questi anni, oltre ad aver riscosso ampio successo in Italia, ha trovato approvazione anche all’estero. Doc – Nelle tue mani è sbarcata persino in Giappone, con la prima stagione andata in onda nel 2022 e la seconda giunta solo di recente (settembre 2023). Lo scorso aprile, invece, Fox America aveva annunciato di essere al lavoro sull’adattamento statunitense di Doc – Nelle tue mani, sul quale i dettagli sono ancora pochi.