Ascolti Tv 10 ottobre Tú Sí Que Vales e Ballando con le Stelle, chi ha perso nettamente: Toffanin col turbo

Seconda sfida stagionale sul fronte ascolti Tv per Tú Sí Que Vales e Ballando con le Stelle. E seconda vittoria netta per il programma di Canale 5. Come già avvenuto una settimana fa, la Rai ha deciso di scorporare i dati dello show danzante condotto da Milly Carlucci. Sabato 10 ottobre Ballando Tutti in Pista ha intrattenuto 3.455.000 spettatori, ottenendo il 20.4%. Ballando con le Stelle ha invece totalizzato 2.479.000 utenti pari al 24.3% di share. Numeri decisamente più vivaci per la ‘corazzata’ capitanata da Maria De Filippi che ha divertito 3.477.000 spettatori con uno share del 24.6%.

Ascolti tv di sabato 10 ottobre 2026, seconda sfida tra Tú Sí Que Vales e Ballando con le Stelle

Rispetto a una settimana fa, Milly Carlucci ha perso terreno, sia nella prima parte sia nella seconda. Sabato 3 ottobre, nella puntata di debutto, Ballando Tutti in Pista era stato seguito da 3.528.000 (21.6%), mentre Ballando con le Stelle aveva conquistato 2.485.000 utenti (25.6%). Ciò significa che dopo sette giorni la trasmissione è calata nel primo segmento di poco meno di 75mila persone, nel secondo di 6mila. Non si è quindi registrato un tonfo, ma nemmeno una sperata impennata. Tú Sí Que Vales ha invece migliorato: nella prima puntata ha totalizzato 3.403.000 spettatori, nella seconda ne ha coinvolti 3.477.000.

Stefano De Martino davanti a Gerry Scotti: Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna

La sfida serrata dell’access prime time tra Stefano De Martino e Gerry Scotti è stata vinta dal primo. Affari Tuoi, su Rai 1, è stato scelto da 3.893.000 spettatori (23%). Su Canale 5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.096.000 – 18.7%), La Ruota della Fortuna ha convinto 3.782.000 spettatori (22.3%).

Bar Centrale al 10.9% dopo il caso della “dead pool”, Verissimo leader di fascia

Su Rai1, Bar Centrale di Elisa Isoardi, dopo essere stato travolto dal caso della “dead pool”, ha interessato 1.268.000 spettatori (10.9%). Spostandosi sulla sfida del pomeriggio tra Ciao Maschio e Verissimo, il programma di Nunzia De Girolamo sull’ammiraglia della tv di Stato ha intercettato 883.000 spettatori (10.4%) nella prima parte e 1.059.000 utenti (11.5%) nella seconda parte. Ha fatto nettamente meglio Silvia Toffanin che ha messo il ‘turbo’ su Canale 5: Verissimo ha raggiunto 1.739.000 spettatori (19.9%) nella prima parte e 1.692.000 utenti (19.2%) nella seconda parte, intitolata Giri di Valzer.