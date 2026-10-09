Totomorte della redazione di Bar Centrale e bufera su Elisa Isoardi, i nomi dei 22 vip sulla lavagna

Scivolone e bufera su Elisa Isoardi, la conduttrice di Bar Centrale, programma di Rai 1 in onda il sabato pomeriggio dalle 14:00 alle 15:00. La 43enne cuneese ha pubblicato sul suo profilo Instagram una storia e un dettaglio non è passato inosservato: sullo sfondo è stata immortalata una lavagna presente in redazione con una “dead pool”, vale a dire un vero e proprio “totomorte” con i nomi di alcuni personaggi famosi in età avanzata o con dichiarati problemi di salute.

Bar Centrale, spunta la “dead pool” in redazione: bufera su Elisa Isoardi

L’intenzione di Isoardi era di condividere con i fan un momento di svago dietro le quinte. Ma sbadatamente ha ripreso la citata “dead pool”. L’episodio è diventato rapidamente virale in rete, innescando una raffica di critiche e proteste da parte degli utenti. In particolare, la conduttrice ha diffuso l’immagine di una collaboratrice in pausa, corredandola con la seguente didascalia: “Momento prima lettura con popcorn”. A colpire gli utenti è però stata la “dead pool” con scritti i nomi di 22 vip, con tanto di età annotata accanto a ogni cognome.

Di seguito l’elenco completo dei personaggi famosi scritti sulla lavagna incriminata:

Lino Banfi Renzo Arbore Sophia Loren Mogol Liliana Segre Tony Renis Adriano Celentano Vincenzo Mollica Johnny Dorelli Maurizio Mattioli Giovanni Allevi Paolo Conte Teddy Reno Roberto Vecchioni Vittorio Sgarbi Memo Remigi Sergio Mattarella Dino Zoff Mina

I restanti tre nomi non sono stati perfettamente leggibili.

Le critiche in rete: “Gioco macabro”

Non appena la notizia ha iniziato a diffondersi, Elisa Isoardi è corsa ai ripari rimuovendo la storia. Ma ormai gli screenshot avevano cominciato a circolare sui social, dove sono piovute critiche. C’è chi ha giudicato la vicenda come un “gioco macabro”, parlando di “pessimo gusto”. Altri hanno ritenuto “osceno” quanto avvenuto. E ancora, c’è chi ha descritto la vicenda come “irrispettosa” e “assurda”. C’è qualcuno che ha addirittura scritto che a suo avviso una simile questione dovrebbe portare al licenziamento in tronco dell’intera redazione di Bar Centrale. Al momento la Rai non si è ancora pronunciata.

La reazione di Lino Banfi

“Inizialmente pensavo che fossi il primo della lista di chi dovevano intervistare, perché sto lavorando più adesso che quando avevo cinquant’anni. Dico, giustamente mi hanno messo in cima. Poi ho visto bene e ho detto c…o no, sono nella lista dei possibili morti! Mi sto grattando”. Così Lino Banfi ha commentato la vicenda, parlando ai microfoni dell’agenzia LaPresse. “È un fatto normale – ha proseguito il comico facendosi serio – è giusto, serve come pro memoria, per ricordarmi che ho una certa età. Anche se vedo che chi ha anche meno anni di me a volte non sta così bene, anzi, alcuni sulla sedia a rotelle. Comunque, come si dice: grattatio pallorum omnia mala fugat”.