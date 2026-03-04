Ernesto Iaccarino, fulmine a ciel sereno: “Con Elisa Isoardi è finita”, la reazione di lei

The end, è arrivata al capolinea la relazione tra Elisa Isoardi e lo chef stellato Ernesto Iaccarino. I due, molto riservati, facevano coppia da oltre un anno. Ad annunciare la rottura è stato il cuoco, attraverso un post pubblicato su Instagram. L’addio sembra che non sia stato dei più traumatici, almeno a giudicare dalle parole dell’uomo che ha ringraziato la conduttrice piemontese per i 14 mesi trascorsi insieme, aggiungendo che entrambi, grazie al bel legame vissuto, sono migliorati dal punto di vista umano. Il volto Rai, a differenza dell’ex fidanzato, non ha commentato in alcun modo la conclusione della storia sentimentale. Silenzio di tomba.

Ernesto Iaccarino: “Con Elisa Isoardi è finita”

“Elisa grazie per questi 14 mesi vissuti insieme! Anche se l’amore è finito, in questo tratto di vita, abbiamo condiviso tutto: siamo cresciuti, ci siamo stimolati, ci siamo confrontati! Alla fine siamo diventati persone migliori di prima”. Così Iaccarino su Instagram, a corredo di uno scatto in cui lo si vede sorridente in auto al fianco della conduttrice di Linea Verde. Un messaggio che ha colto un po’ tutti di sorpresa visto che lo chef stellato del ristorante Don Alfonso 1890 e Isoardi hanno sempre mantenuto estremo riserbo sulla loro relazione. Colpisce quindi che la rottura sia stata annunciata pubblicamente, a mezzo social.

I due hanno iniziato a frequentarsi sul finire del 2024. Il gossip li aveva scovati affiatati e complici. Poi la coppia è riuscita a mantenersi lontana dai radar della cronaca rosa. Sembrava che la relazione fosse solida e ben avviata. E invece si è interrotta dopo poco più di un anno. Per la conduttrice dell’emittente pubblica la storia con Iaccarino era una sorta di ripartenza in amore, dopo le delusioni sentimentali del passato, su tutte quella con Matteo Salvini, leader della Lega nonché attuale vicepremier del governo in carica.

Chi è Ernesto Iaccarino

Ernesto Iaccarino è uno chef pluristellato e lavora al ristorante “Don Alfonso 1890”, che si trova a Sant’Agata dei Due Golfi. Ha 56 anni ed è originario di Piano di Sorrento. Nel 1999 ha conseguito una laurea in Economia e Commercio alla Bocconi di Milano. La sua attività ha ottenuto tre stelle Michelin tra il 1997 e il 2001. Nel 2024 ha conquistato anche una stella Verde per la sostenibilità ambientale. Il cuoco proviene da una dinastia di ristoratori campani.