Elisa Isoardi si è fidanzata con il famoso chef: scoop e dettagli

Il cuore di Elisa Isoardi è occupato, la conduttrice Rai non è più single. Questo almeno è ciò che sostiene Diva e Donna che l’ha immortalata in atteggiamenti complici con lo chef stellato Ernesto Iaccarino. Si parla di fidanzamento. Già lo scorso marzo si mormorò che tra i due fosse scoccata la scintilla. Ora arriva la cosiddetta ‘pistola fumante’ a dimostrare che la frequentazione c’è. Il volto tv e il cuoco campano sono stati paparazzati in gommone, in Costiera Amalfitana. Chi li ha pizzicati parla di una coppia felice e affiatata.

Isoardi, in svariate interviste rilasciate nei mesi scorsi, si è dichiarata single, spiegando che non è il tipo di donna che ha bisogno di avere sempre accanto a sé un partner. Dall’altro lato ha sottolineato che il suo cuore era aperto a nuove esperienza, qualora avesse incontrato la persona giusta. Sembra che la persona giusta sia arrivata.

Si sussurra che la conoscenza tra i due sia cominciata dopo che la conduttrice piemontese ha fatto tappa al ristorante stellato “Don Alfonso 1890”, guidato proprio da Iaccarino. A generare la scintilla sarebbe stata la passione che entrambi nutrono per la cucina. Lui è uno degli chef più quotati d’Italia, lei tratta da anni il tema culinario in tv.

Chi è lo chef Ernesto Iaccarino

Ernesto Iaccarino è nato nel 1970 a Piano di Sorrento. Chi lo conosce lo descrive come un uomo riservato, amante del suo lavoro e non desideroso di visibilità. Oggi è alla guida del rinomato ristorante di famiglia ‘Don Alfonso 1890‘ che ha sede a Sant’Agata sui Due Golfi. E pensare che Iaccarino pareva destinato a operare in un settore diverso da quello della cucina. Si è infatti laureato in Economia e Commercio alla Bocconi di Milano nel 1999. Alla fine, però, non ha resistito al richiamo dei fornelli. E per fortuna, visto che in cucina fa faville.

La cucina del ‘Don Alfonso 1890’ è prelibata e, di conseguenza, quotatissima. Ha conquistato tre stelle Michelin tra il 1997 e il 2001, un primato per il Sud Italia. Nel 2023 il ristorante è rimasto chiuso temporaneamente per dei lavori di ristrutturazione. Ha riaperto i battenti nel 2024 con una stella Michelin e una stella Verde, riconoscimento assegnato per la sostenibilità ambientale.