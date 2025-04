Trasformazione di Elisa Isoardi: “Che le è successo?”, foto in costume fa discutere

Sulla bellezza di Elisa Isoardi non vi sono dubbi, eppure, da qualche ora c’è chi ha iniziato a discutere al riguardo. Dopo la pubblicazione della foto in costume direttamente dal Kenya, la conduttrice sarebbe finita nel mirino del web. Sono tanti a credere che le sia successo qualcosa e che stia vivendo un periodo particolare della sua vita.

La foto della trasformazione

Mentre Elisa Isoardi si gode qualche giorno in Kenya dove è andata per lavoro insieme alla troupe della Rai a girare un servizio, sui social si è scatenata una polemica nei suoi confronti e in particolare sul suo aspetto fisico che per molti sembra essere cambiato notevolmente.

Nello specifico è stata preso in considerazione uno scatto della conduttrice che ha pubblicato poco fa lei ed è stata condivisa anche sulla rivista Gente. Si tratta di una foto in costume nero dove emergono le sue forme prorompenti. Tra gli utenti, però, c’è chi ha notato un cambiamento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Cosa è successo a Elisa Isoardi

Molti ritengono che la foto pubblicata da Elisa Isoardi non le faccia giustizia, altri, invece, hanno affermato di aver notato qualche kg di troppo per la conduttrice tanto da chiedere: “Che le è successo?”. Dal canto suo la diretta interessata non ha risposto a nessun tipo di commento così da non innescare alcuna polemica al riguardo. Presto la vedremo in televisione con importanti progetti lavorativi che l’hanno fatta volare, appunto, dall’altra parte del mondo.

La bellezza autentica di Elisa Isoardi

Anche se la conduttrice è finita al centro dell’attenzione mediatica per la sua foto in costume, non vi sono alcun dubbi di quanto la sua bellezza sia autentica. Elegante, naturale, semplice e solare, Elisa Isoardi appare in tutto il suo splendore in ogni occasione. E non è bella soltanto esteticamente ma anche interiormente: il suo modo di comunicare con il pubblico, le sue capacità lavorative e il suo talento la rendono una donna unica e affascinante.

Con classe e con grazia, la Isoardi è considerata una persona autentica che ha sempre cercato di mantenere una certa privacy sulla sua vita privata senza mai venir meno ai suoi impegni professionali.

Il viaggio in Kenya

Il viaggio in Kenya per Elisa Isoardi rappresenta una tappa importante del programma Linea verde. Nella puntata in onda il 26 aprile, infatti, il focus sarà proprio l’Africa e andrà in onda il suo servizio a cui sta lavorando proprio in questi giorni. Nello specifico ci parlerà di come viene protetto l’ambiente, i corsi d’acqua che sono la prima fonte di sussistenza degli animali e come viene garantito l’equilibrio tra urbanizzazione e conservazione della fauna.