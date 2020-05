Ascolti Tv 10 maggio 2020, L’Allieva e Live: la d’Urso perde ancora

Ascolti Live – Non è la d’Urso e L’Allieva 2: dati di ieri sera 10 maggio 2020

Le repliche de L’Allieva 2 sono inarrestabili: nonostante Live – Non è la d’Urso si sia avvicinato allo share della famosa serie televisione di Rai 1, ha avuto tanti telespettatori in meno. Barbara, in tempi di Coronavirus, ha deciso comunque di andare in onda, riuscendo a registrare dei risultati soddisfacenti per Mediaset: il 13.4% di share (2.5.24.000 spettatori) va oltre le iniziali aspettative per la trasmissione. La puntata de L’Allieva, andata in onda ieri sera 10 maggio 2020, ha invece registrato il 15.4% di share, venendo seguita da 4.022.000 teleutenti.

Domenica In grande garanzia, bene Da noi a ruota libera: ascolti 10 maggio

Gli ascolti tv della sera di domenica 10 maggio non finiscono qua. Che Tempo che Fa – trasmesso su Rai 2 – ha portato a casa il 7.9% di share, incuriosendo 2.140.000 telespettatori; Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha invece avuto una media dell’8% di share, venendo seguito da 1.590.000 telespettatori. Un altro successo, nel pomeriggio del 10 maggio, quello di Domenica In: 18.8% di share (3.502.000 teleutenti) nella prima parte e 19.5% di share (2.909.000 teleutenti) nella seconda; Da noi a ruota libera (Francesca Fialdini ha parlato del futuro del programma) ha ottenuto il 13.2% di share, intrattenendo 1.941.000 persone.

Gli altri dati dei programmi del 10 maggio 2020

I Soliti Ignoti – Il Ritorno, trasmesso su Rai 1, ha conquistato 5.231.000 telespettatori (19.2% di share) mentre Paperissima Sprint ha divertito 3.719.000 spettatori (13.8% di share): questi, i risultati raggiunti dalle due trasmissioni durante l’Access Prime Time. Ha vinto la sfida del Preserale L’Eredità, col suo 20.5% di share (4.103.000 teleutenti); Avanti un altro ha invece ottenuto il 16.2% di share (3.165.000 spettatori).