Ascolti tv 10 giugno 2019: trionfo per Grande Fratello, Bitter Sweet bene

Ascolti tv 10 giugno 2019: la finale del Grande Fratello vince la serata, i complimenti del direttore di Canale 5 a Barbara d’Urso

La finale del reality show di Canale 5 condotto da Barbara d’Urso ha chiuso in bellezza. La vittoria di Martina Nasoni nella serata piena di colpi di scena ha fatto registrare alla rete Mediaset uno share buonissimo. Come si legge dal comunicato ufficiale, lo show ha dominato la serata con un totale di 3 milioni e 300 mila telespettatori e uno share del 22,18%. La conduzione della d’Urso e i concorrenti di questa sedicesima edizione hanno appassionato il pubblico da casa e le loro storie hanno commosso, come nel caso della vincitrice di questa edizione, Martina Nasoni. Addirittura, il verdetto finale e il momento in cui è stato annunciato il vincitore ha toccato picchi di share del 42%, una vera vittoria per la rete, l’intera Mediaset e la stessa Barbara d’Urso, che sarà felicissima per i risultati ottenuti dopo mesi di duro lavoro suo e della sua redazione.

Barbara d’Urso e il grande successo del Gf 16: le parole di Giancarlo Scheri

Grandi parole quelle di Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, su Barbara d’Urso e il suo Gf 16. “Un successo eterno e moderno, anche quest’anno capace di divertire e appassionare il pubblico. Grazie a Barbara d’Urso, perfetta e poliedrica padrona di casa, che ha saputo emozionare e coinvolgere tutti noi con il suo stile senza eguali“, queste le parole di Scheri che non ha risparmiato anche gli opinionisti Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi. Lo share che in alcuni momenti ha toccato picchi altissimi ha raggiunto soprattutto i giovani. In particolare sono stati i giovani a seguire con maggior entusiasmo la puntata, con una media del 34% di share nel target dai 15 ai 24 anni. Un grande successo anche sul fronte dei social, #GF16 è risultato il tema più dibattuto della serata e dell’intera giornata che ha anticipato la finalissima.

Ascolti tv di lunedì 19 giugno: come sono andati Paperissima Sprint e la nuova serie Bitter Sweet

Grandi ascolti quelli di Canale 5 durante la giornata di lunedì 10 giugno. Oltre al risultato grandioso del Grande Fratello, anche l’esordi di Paperissima Sprint e la nuova fiction turca Bitter Sweet sono andati benissimo. Il nuovo show dell’estate di Mediaset con Vittorio Brumotti e le veline di Striscia ha conquistato il 19,69% di share, con picchi di 4 milioni e 700 mila telespettatori. Anche per Paperissima, Giancarlo Scheri ha raccontato la sua felicità: “Antonio Ricci è un talento della televisione italiana, e questi risultati ne confermano il genio e l’altissima professionalità. Grazie a lui e al quartetto di conduttori: Vittorio Brumotti, Shaila Gatta, Mikaela Neaze Silva e il mitico Gabibbo“. Anche la nuova fiction estiva arrivata direttamente dalla Turchia, Bitter Sweet, parte benissimo con il 18,72% di share e un totale di 2 milioni e 300 mila telespettatori.

Ascolti del 10 giugno: come sono andati i programmi Rai

Di certo, Canale 5 risulta vincitore negli ascolti sul diretto competitor Rai. I programmi che sono andati maggiormente bene sono stati: Vieni da me, Uno Mattina, Storie Italiane con Eleonora Daniele ed infine Reazione a Catena che con la nuovissima conduzione di Marco Liorni sta registrando oltre il 20% di share.