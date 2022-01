Ascolti tv 10 gennaio 2022: Non mi lasciare e GF Vip, chi ha trionfato

Ascolti tv e share del Prime Time di lunedì 10 gennaio 2022 – Buona partenza della fiction di Rai Uno Non mi lasciare che ha avuto l’interesse di oltre 4.5 milioni di utenti (share al 20.5%). Il Grande Fratello Vip batte l’ammiraglia della tv di stato sul fronte share (avendo una diretta monster che si protrae fino a tarda notte), ma non sul fronte degli ascolti. Questi i dati della 33esima puntata del reality show di Canale Cinque: spettatori 3.375.000, share al 21.4%. Bene la prima puntata di Report del 2022, seguita da quasi 2 milioni di persone. Italia Uno e Rai Due, che stanno entrambi passando un momento più che buio, pareggiano, mostrando ancora dati per nulla entusiasmanti.

Di seguito tutti i dati relativi alla prima serata:

Rai Uno: Non mi Lasciare ha raccolto 4.561.000 spettatori (20.3%).

Rai Due: Delitti in Paradiso ha interessato 1.00.000 spettatori (4.5%).

Rai Tre: Report ha catturato l’attenzione di 1.907.000 spettatori (8.4%).

Canale 5: Il Grande Fratello Vip ha convinto 3.375.000 spettatori (21.4%).

Italia 1: Freedom – Oltre il Confine ha intrattenuto 935.000 spettatori (4.4%).

Rete 4: Quarta Repubblica è stato visto da 793.000 spettatori (4.4%).

La7: The International ha incollato innanzi al teleschermo 680.000 spettatori (3%).

Tv8: Creed – Nato per combattere ha raccolto 248.000 spettatori (1.2%).

Nove: Beverly Hills Cop – Un piedipiatti a Beverly Hills ha convinto 321.000 spettatori (1.4%).

Ascolti tv lunedì 10 gennaio 2022: access prime time e preserale

Ottimi risultati per Paolo Bonolis con Avanti un altro. Da sottolineare però che L’Eredità è andata in onda in versione ‘Meglio di’ e con il tempo dimezzati per fare spazio alla Conferenza stampa del premier Mario Draghi.

Rai Uno: I soliti ignoti – Il ritorno ha conquistato 5.353.000 spettatori (21.2%).

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 3.999.000 spettatori (15.9%).

Rai Uno: La Conferenza stampa del premier Mario Draghi, in onda dalle 18:17 alle 19:07, ha ottenuto un ascolto medio di 3.411.000 spettatori (19.7%).

Rai Uno: Il meglio de L’Eredità è stato seguito da 4.118.000 spettatori (19.8%).

Canale 5: Avanti il Primo ha registrato 2.865.000 spettatori (15.8%), Avanti un Altro ne ha convinti 4.187.000 (20.3%).

Ascolti tv del pomeriggio di lunedì 10 gennaio 2022

Uomini e Donne è tornato in onda dopo la pausa per le feste natalizie ed ha ottenuto subito ottimi risultati, interessando quasi 3 milioni di spettatori. La vita in diretta di Matano vince nuovamente la sfida con Pomeriggio Cinque News di Simona Branchetti.

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha coinvolto 2.063.000 spettatori (14.9%).

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.085.000 spettatori (17.3%).

Rai Uno: La Vita in Diretta ha raccolto 2.617.000 spettatori (18%).

Rai Due: Detto Fatto ha avuto 536.000 spettatori (4.3%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.752.000 spettatori (17.6%).

Canale 5: Una vita ha conquistato 2.557.000 spettatori (16.9%).

Canale 5: Uomini e Donne ha catturato l’attenzione di 2.900.000 spettatori (21.6%)

Canale 5: Amici di Maria De Filippi ha ottenuto 2.338.000 spettatori (19.4%).

Canale 5: Daytime Grande Fratello Vip ha interessato 2.269.000 spettatori (18.7%).

Canale 5: Love is in the air ha avuto un ascolto medio di 2.006.000 spettatori (15.6%).

Canale 5: Pomeriggio Cinque News ha fatto compagnia a 2.111.000 spettatori (13.6%).

Ascolti Tv della mattina di lunedì 10 gennaio 2022