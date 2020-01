Ascolti tv 10 gennaio: parte bene Il Cantante Mascherato, crolla il GF Vip

Ascolti tv ieri venerdì 10 gennaio 2020: chi ha vinto tra Il Cantante Mascherato e il Grande Fratello Vip

Nonostante le provocazioni di Antonella Elia, Milly Carlucci ha avuto la meglio sul Grande Fratello Vip. Il Cantante Mascherato ha appassionato oltre 4 milioni di telespettatori, raggiungendo il 20,85% di share. Il format coreano è stato inoltre il più commentato su Twitter, dove era trend topic prima dell’inizio della puntata. Scommessa dunque vinta per Milly Carlucci e la sua nuova trasmissione, che crescerà sicuramente nelle prossime settimane.

La strategia del Grande Fratello Vip non ha funzionato

Crollo, invece, per il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. La doppia puntata non ha giovato al format che è sceso a 2.922.000 spettatori e il 16.76%. Doppia puntata nata proprio con l’obiettivo di contrastare l’esordio de Il Cantante Mascherato ma la novità del programma Rai non ha sicuramente giovato al reality di Canale 5, che può contare su un ottimo cast. Al momento non è chiaro se il GF Vip tornerà di nuovo in onda venerdì: è certa però la puntata di mercoledì 15 gennaio.

Gli ascolti tv di Quarto Grado che si difende bene

Nonostante la forte concorrenza si è difesa bene su Rete 4 Quarto Grado, che può ormai contare sul suo zoccolo duro di affezionati. Venerdì 10 gennaio Gianluigi Nuzzi e il suo team hanno totalizzato il 6.10% di share.