Ascolti tv 10 febbraio 2021: d’Urso e Matano appaiati. Flop de La Caserma

Vince la semifinale di Coppia Italia Atalanta-Napoli. In caduta libera il docu-reality di Rai 2 in onda in prima serata. Pomeriggio 5 supera La Vita in Diretta. Tutti i dati

Come rivelano gli ascolti tv e Auditel di ieri, mercoledì 10 febbraio, la semifinale di Coppia Italia Atalanta-Napoli ha fatto trionfare Rai 1 con il 20,5% pari a 5.591.000 spettatori. L’incontro calcistico si è scontrato con la prima puntata de L’Amore Strappato in onda su Canale 5. La miniserie in replica con Sabrina Ferilli ed Enzo Decaro è stata vista da 2.090.000 telespettatori, pari al 9,1% di share. In calo ancora su Rai 2, invece, La Caserma seguita da 1.686.000 spettatori e il 7% di share. Il docu-reality continua a perdere ascolti dopo aver sfiorato il 10% nella prima puntata del 27 gennaio scorso ed è stato battuto da The Day After Tomorrow – L’Alba del Giorno Dopo su Italia 1 che ha fatto segnare 1.791.000 spettatori e il 7,6%.

Su Rai3 Chi l’ha Visto? con Federica Sciarelli ha registrato 2.584.000 spettatori con l’11,5%, su Rete4 Stasera Italia Speciale ha totalizzato 872.000 spettatori e il 3,8%, mentre Su La7 TgLa7 Speciale ha interessato 699.000 spettatori con il 2,8% di share. Italia’s Got Talent ha ottenuto 1.372.000 spettatori e il 5.8% e su Nove Accordi & Disaccordi 508.000 spettatori e l’1,9% di share.

Bene il preserale di Rai 1 con L’Eredità al 23,3% di share e 5.091.000 telespettatori. Su Canale 5 Caduta Libera ha convinto 3.897.000 spettatori con il 18,1%. Su Rai2 N.C.I.S. New Orleans è stato visto 625.000 spettatori (3,2%) e N.C.I.S. 1.082.000 spettatori (4,4%).

Su Italia 1 il daytime di Amici ha ottenuto il 3,7% di share e 720.000 spettatori; a seguire C.S.I. Miami il 2,8% di share e 650.000 spettatori. Su Rai3 Tg Regione ha informato 3.575.000 spettatori pari al 15,7%, Blob segna 1.342.000 con il 5.4% di share. Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha interessato 832.000 spettatori con il 3.4% di share, mentre su La7 TgLa7 Speciale ha intrattenuto 653.000 spettatori pari al 4% di share.

Ascolti Barbara d’Urso: Pomeriggio 5 batte La Vita in Diretta di Matano

Nel pomeriggio di ieri, gli ascolti di Pomeriggio 5 hanno superato quelli de La Vita in Diretta di Alberto Matano. Barbara D’Urso ha raccolto davanti il video 2.025.000 telespettatori, pari al 15,7% di share nella prima parte, mentre il 14,7% e 2.215.000 telespettatori. Il rotocalco di Rai 1, invece, ha totalizzato 2.180.000 telespettatori e il 15,4% di share. Il daytime del primo pomeriggio della rete ammiraglia del Biscione ha visto anche toccare il 24,5% di share da parte di Uomini e Donne conquistando 3.511.000 telespettatori con la scelta di Davide.