Uomini e Donne oggi: la scelta di Davide, tra lacrime e forti reazioni

Oggi finalmente i telespettatori assisteranno alla scelta di Davide Donadei a Uomini e Donne. Quella che va in onda questo pomeriggio, mercoledì 10 febbraio 2021, è la seconda parte della registrazione avvenuta lo scorso 26 gennaio. C’è stata tanta attesa da parte del pubblico di Canale 5 per questo momento così speciale per il tronista pugliese, che entra in studio con un completo scuro e la camicia bianca. Il tutto prende inizio con i video che ricordano quanto accaduto in questi mesi. Prima entra Beatrice Buonocore, con un abito color petrolio, e poi Chiara Rabbi con un vestito lungo rosa. Subito dopo, come di consuetudine, le due corteggiatrici escono dallo studio. Prima, però, ringraziano tutti coloro che lavorano nel programma. Non solo, si ringraziano a vicenda per la correttezza che c’è stata tra loro. Maria De Filippi fa presente che la non scelta non deve vivere questo momento come una tragedia.

Il tronista ci tiene poi a regalare dei fiori alla padrona di casa, per ringraziarla. Ed ecco che vengono posizionate le famose poltrone rosse al centro dello studio e Davide decide di iniziare con Beatrice, che rientra con le lacrime agli occhi. Donadei le confessa che fino a qualche tempo fa era quasi certo di voler scegliere lei. Poi ha compreso che questa sarebbe stata una scelta di testa, in quanto il suo cuore lo stava portando da un’altra parte. Beatrice, ovviamente, ammette di essere rimasta delusa, soprattutto perché lui era consapevole del fatto che lei fosse innamorata.

Prima di separarsi, Davide chiede un abbraccio alla Buonocore, che inizialmente rifiuta. Però poi torna indietro e si abbracciano con tanto affetto. Il tronista non riesce a trattenere le lacrime, tanto che per riprendersi ha bisogno di bere acqua. Gianluca De Matteis, ospite in puntata, sostiene apertamente il suo amico. Maria tenta, invece, di consolarlo, convinta che Beatrice potrà presto ritrovare la serenità. Decide di dire la sua Roberta Di Padua, la quale lo definisce “un piccolo grande uomo”, secondo le anticipazioni de Il Vicolo delle News. Infine, anche Gianni Sperti si complimenta con il tronista, facendo notare che il suo trono ha fatto emozionare tutti.

A questo punto, una volta che si è ripreso, Davide fa rientrare Chiara. Naturalmente non può non fare un discorso emozionante, durante il quale confessa di aver capito che prova qualcosa di più per lei quando hanno avuto il chiarimento in camerino. Lei era furiosa perché aveva notato che Davide in studio guardava solo Beatrice. Il tronista era riuscito poi a rassicurarla e tra loro si era ricreato un clima sereno. Ed ecco che dopo il suo discorso Donadei annuncia che Chiara è la sua scelta.

Ovviamente la risposta della Rabbi è un sì!