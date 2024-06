Ascolti tv 10/6: Rai1, Io Canto, Insegno, Caduta Libera… Che tonfi!

Dopo il lungo sciopero Nielsen, tornano finalmente disponibili i dati degli ascolti tv. A vincere la serata, guardando ai numeri assoluti, è Rai Due, grazie agli Europei di Atletica, seguiti da oltre 2.4 milioni di italiani (13.3% di share). Canale Cinque, con Io Canto Family, ha intrattenuto 2.4 milioni di utenti (18.5%): dato buono ma non eccezionale. Crollo di Rai Uno che con lo speciale Porta a Porta per le elezioni non raggiunge nemmeno un milione di persone (5.9%). Appaiati Rai Tre (Far West), Rete Quattro (Quarta Repubblica) e La7 (Propaganda Live), tutti tra il 5/6% di share.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di lunedì 10 giugno 2024:

Rai 1: Porta a Porta ha conquistato 886.000 spettatori (5.9% di share);

Canale 5: Io Canto Family ha conquistato 2.399.000 spettatori (18.5%);

Rai 2: Europei di Atletica è stato la scelta di 2.448.000 spettatori (13.3%);

Italia 1: Vanguard – Agenti Speciali ha incollato davanti al video 901.000 spettatori (5.4%);

Rai 3: Far West ha segnato 878.000 spettatori (5.2%);

Rete 4: Quarta Repubblica ha totalizzato un a.m. di 864.000 spettatori (6.5%);

La 7: Propaganda Live ha raggiunto 894.000 spettatori (7.5%);

Tv8: GialappaShow – Edizione Straordinaria ha ottenuto 377.000 spettatori (2.5%);

Nove: Faking It – Bugie Criminali ha radunato 315.000 spettatori (1.8%).

Ascolti tv lunedì 10 giugno 2024: preserale e access prime time

Rai Uno, in access prime time, senza Affari Tuoi crolla con Techetechete all’11.6%, superato ampiamente da Canale Cinque che con Paperissima sprint si attesta al 15.2%. Reazione a Catena e le repliche di Caduta Libera perdono centinaia di migliaia di utenti rispetto ai loro predecessori, vale a dire L’Eredità e La ruota della fortuna.

Rai Uno: Techetechete ha totalizzato 2.217.000 spettatori (11.6%);

Rai Uno: Cinque Minuti ha interessato 3.327.000 utenti (18.6%);

Canale5: Paperissima Sprint ha convinto 2.898.000 persone (15.2%);

Rai Uno: Reazione a Catena è stato seguito da 1.903.000 spettatori (18.1%) nella prima parte e nella seconda da 2.935.000 spettatori (21.6%);

Canale 5: Caduta Libera – Inizia la Sfida ha ottenuto 1.498.000 telespettatori (15.1%) nella prima parte e ne ha avuti 2.165.000 (17%) nella seconda.

Ascolti tv lunedì 10 giugno 2024: il pomeriggio

Pomeriggio 5, nonostante non si scontri più con La Vita in Diretta, cala ancora e chiude al 12.1%.

Rai Uno: Un Passo dal Cielo è stato seguito da 877.000 spettatori (7.7% di share);

Rai Uno: Estate in Diretta ha interessato 1.358.000 spettatori (16.1%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.427.000 telespettatori (19.5%);

Canale 5: Endless Love ha conquistato 2.090.000 telespettatori (19.3%);

Canale 5: La Promessa ha ottenuto 1.731.000 spettatori (19.9%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto un ascolto medio di 1.081.000 spettatori (14.3%) nella prima parte, di 1.022.000 utenti (12.4%) nella seconda e di 1.113.000 persone (12.1%) nei saluti finali.

Ascolti tv della mattina di lunedì 10 giugno