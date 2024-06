Io Canto, Anna Tatangelo: c’è chi la fa piangere e chi la bacchetta!

Questa sera su Canale 5 è andata in onda un’altra puntata di Io Canto Family, il nuovo talent show condotto da Michelle Hunziker che vede giovani cantanti esibirsi insieme a membri delle loro famiglie. Tra i coach che affiancano i talenti c’è anche Anna Tatangelo ed è stata proprio lei la protagonista di una bellissima sorpresa. Michelle si è difatti collegata con suo figlio e con i suoi fratelli. Il primo l’ha un po’ bacchettata, mentre i secondi l’hanno fatta commuovere fino alle lacrime. Capiamo meglio per quali motivi.

Anna Tatangelo fa parte del cast della prima edizione di Io Canto Family condotta da Michelle Hunziker su Canale 5. Il format vede giovanissimi talenti esibirsi al fianco di alcuni familiari, affiancati da sei diversi coach: Benedetta Caretta, Anna Tatangelo, Fausto Leali, Cristina Scuccia, Mietta ed Iva Zanicchi. Questa sera due concorrenti, con la complicità della conduttrice Michelle Hunziker, hanno organizzato una sorpresa per uno di loro: Anna Tatangelo. Lo studio si è difatti collegato con alcuni suoi parenti, nello specifico il figlio Andrea ed i suoi fratelli.

La sorpresa ad Anna Tatangelo

Il primo a parlare è stato Andrea, il quale ha fatto un forte in bocca al lupo alla mamma, dicendole di tifare per lei. L’ha poi bonariamente bacchettata, ricordandole di fare attenzione alla pronuncia dell’inglese! Tatangelo l’ha presa a ridere, visibilmente contenta di vedere il suo bambino. La sorpresa, tuttavia, non è finita qui. Poco dopo, difatti, si sono collegati con lo studio anche i due fratelli e la sorella della cantante, Maurizio, Giuseppe e Silvia. Il loro intervento l’ha particolarmente commossa, soprattutto per il ricordo della mamma recentemente scomparsa.

Sullo schermo sono state fatte scorrere foto che la ritraevano in compagnia dei suoi fratelli e della madre. In particolare quando le hanno sottolineato come quest’ultima sarebbe stata fiera di lei, Anna è scoppiata in lacrime in preda alla commozione. A quel punto Michelle Hunziker si è avvicinata a lei per abbracciarla e la scena ha commosso tutto lo studio. Tatangelo ha sottolineato come questo programma sia importante per lei, in quanto celebra la famiglia e l’amore per la musica, due cose che ha sempre sentito particolarmente vicine.