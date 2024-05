Io Canto o ‘Io Piango’? Piagnistei, melassa e web diviso: top e flop

Tra i programmi più amati di Canale 5 spicca anche Io Canto Family. Con la sapiente conduzione di una delle regine di casa Mediaset, Michelle Hunziker, lo show tutto musicale non smette mai di regalare tante emozioni. A dimostrarlo sono le puntate ricche di pianti e di lacrime che commuovono il pubblico in studio, e non solo.

Continua l’avventura di Michelle Hunziker alla conduzione di Io Canto Family, il programma amatissimo di Canale 5. Dopo aver raccolto le redini di Gerry Scotti, la presentatrice originaria della Svizzera ha regalato una ventata di leggerezza e di ironia al celebre show televisivo. Nella prima serata di Canale 5 i giovanissimi talenti provenienti da tutta la penisola si esibiscono insieme ai loro genitori: mamme e papà dal talento incredibile e dal cuore grande. Non sono poche, infatti, le esibizioni che arrivano dritte al cuore e che riescono sempre a strappare una lacrima tra i coach e i giurati.

Non fa eccezione anche l’ultima puntata di Io Canto Family. Sin dai primi minuti, infatti, i giudici e i coach sono scoppiati in lacrime di fronte alle emozionanti esibizioni dei piccoli talenti e dei loro genitori. Da Anna Tatangelo e Mietta, commosse sin dall’inizio, fino a Claudio Amendola e Jasmine Carrisi, che hanno provato a resistere ma che non sono riusciti a trattenere l’emozione. Dalla prima puntata, Io Canto Family si è contraddistinto non solo per gli ascolti ma anche per le lacrime che spesso affollano la serata di Canale 5.

Sopratutto sul web, infatti, in moltissimi non hanno potuto fare a meno di notare che ogni sera sono moltissime le lacrime versate su Canale 5. Ad emozionare sono soprattutto le esibizioni dei più piccoli, che salgono sul palco insieme alle loro mamme e ai loro papà, spesso visibilmente agitati al punto da non riuscire a ricordare più le parole delle canzoni! Ma nonostante i piccoli imprevisti, Io Canto Family tiene incollati al piccolo schermo migliaia di telespettatori, che ormai non possono più fare a meno delle grandi emozioni che solo la musica sa regalare.