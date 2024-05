Ascolti tv 9/5: Eurovision e Viola come il mare, c’è una batosta

Il match di Europa League Roma-Bayern Leverkusen (Rai Uno) vince nettamente il prime time con 3.9 milioni di utenti (18.8% di share). L’Eurovision Song Contest 2024 (Rai Due) batte Viola come il mare 2 (Canale 5), in netto calo (c’è però da dire che la fiction è molto vista on demand su Mediaset Infinity). L’evento a cui partecipa Angelina Mango ha avuto 2.8 milioni di spettatori (13.9%), la fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi ne ha avuti 2.5 milioni (14%). La scorsa settimana la serie tv fu vista da 2.899.000 telespettator (16.7%).

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di giovedì 9 maggio 2024:

Rai 1: Europa League Roma-Bayern Leverkusen ha conquistato 3.917.000 spettatori (18.8% di share);

Canale 5: Viola come il mare 2 ha conquistato 2.515.000 spettatori (14% di share);

Rai 2: Eurovision Song Contest 2024 è stato la scelta di 2.817.000 spettatori (13.9% di share);

Italia 1: Mission: Impossible Fallout ha incollato davanti al video 833.000 spettatori (5.1% di share);

Rai 3: Storia di mia Moglie ha segnato 694.000 spettatori (3.9% di share);

Rete 4: Dritto e Rovescio ha totalizzato un a.m. di 1.014.000 spettatori (6.8% di share);

La 7: Piazzapulita ha raggiunto 754.000 spettatori (5.2% di share);

Tv8: Made in Italy ha ottenuto 169.000 spettatori (0.8% di share);

Nove: Comedy Match ha radunato 472.000 spettatori (2.4% di share).

Ascolti tv giovedì 9 maggio 2024: preserale e access prime time

Cresce Striscia per l’assenza di Affari Tuoi che ha lasciato il posto al match di Europa League.

Rai Uno: Cinque Minuti ha interessato 4.095.000 utenti (21.1%);

Canale5: Striscia la Notizia ha convinto 3.573.000 persone (16.8%);

Rai Uno: L’Eredità è stato seguito da 2.557.000 spettatori (22.1%) nella prima parte e nella seconda da 3.692.000 spettatori (25.2%);

Canale 5: La Ruota della Fortuna ha ottenuto 1.649.000 telespettatori (15.9%) nella prima parte e ne ha avuti 2.962.000 (21.5%) nella seconda.

Ascolti tv giovedì 9 maggio 2024: il pomeriggio

Pomeriggio Cinque sempre più arenato: chiusura da incubo all’11.8%.

Rai Uno: La volta buona è stato seguito da 1.480.000 spettatori (15.1% di share);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore in replica ha intrattenuto 1.031.000 spettatori (12.5%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 1.821.000 spettatori (21.2%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.377.000 telespettatori (19.3%);

Canale 5: Endless Love ha conquistato 2.163.000 telespettatori (19.6%);

Canale 5: Uomini e Donne ha interessato 2.595.000 spettatori (26.8%);

Canale 5: Amici ha intrattenuto 1.739.000 utenti (21.3%);

Canale 5: La Promessa ha ottenuto 1.745.000 spettatori (21.8%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto un ascolto medio di 1.313.000 spettatori (17.3%) nella prima parte e di 1.262.000 utenti (15%) nella seconda; nei saluti 1.110.000 utenti (11.8%).

Ascolti tv della mattina di giovedì 9 maggio

Altro boom di Fiorello che sale al 20%.