Ascolti tv 10/12: Belve, Libera, Top Gun… Boom e flop, tutti i dati

Ascolti tv prime time di martedì 10 dicembre 2024 – Serata dominata da Rai1 che con l’ultima puntata di Libera ha conquistato 3.422.000 spettatori pari al 18.6% di share. Appena sufficiente Canale5 con il film Top Gun: Maverick che ha avuto 1.834.000 utenti con uno share dell’11.1%. Vola Rai2 con Belve che tallona l’ammiraglia Mediaset: Francesca Fagnani, ‘complice’ anche la folle ospitata di Teo Mammucari, ha divertito 1.817.000 spettatori pari al 10.6%. Medaglia di legno per DiMartedì che su La7 continua a ottenere risultati più che ottimi: 1.382.000 persone all’ascolto e l’8% di share.

Su Italia1, La banda dei Babbi Natale ha radunato 989.000 utenti (5.1%). Su Rai3 Amore Criminale ha convinto 896.000 spettatori con il 4.8%. Quindi su Rete4 È Sempre Cartabianca con 736.000 utenti (5.1%). A chiudere Tv8 (Un Natale all’altezza 455.000 spettatori con il 2.3%) e Nove (Comedy Match 292.000 spettatori e l’1.6%).

Access Prime Time e preserale: De Martino e Liorni ‘treni’

Il dominio di Rai1 nell’access prime time e nel preserale è inscalfibile. Cinque Minuti di Bruno Vespa ha avuto 4.777.000 spettatori e il 23.5%, mentre Affari Tuoi di Stefano De Martino ha raggiunto 5.724.000 utenti (26.4%). Sempre a distanza siderale su Canale5 Striscia la Notizia che ha interessato 3.140.000 spettatori pari al 14.5%. Sul Nove Chissà chi è di Amadeus sempre male: 452.000 spettatori con il 2.2% nella prima parte di 9 minuti e 535.000 utenti con il 2.5% nella seconda parte dalla durata maggiore.

Su Rai1 continua la cavalcata trionfale di Marco Liorni: L’Eredità – La Sfida dei 7 ha avuto 2.946.000 spettatori pari al 20.9%, mentre L’Eredità ha fatto giocare 4.317.000 utenti pari al 25.1%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha convinto 2.613.000 spettatori (19.5%), mentre La Ruota della Fortuna ha raggruppato 3.868.000 spettatori (23.6%).

Altri ascolti di martedì 10 dicembre 2024

Dati sempre tiepidissimi per La Volta Buona di Caterina Balivo (Rai1): 1.426.000 utenti con il 12.3% nella prima parte e 1.489.000 spettatori con il 15.5% nella seconda parte di 38 minuti. Bene invece Il Paradiso delle Signore che ha avuto 1.724.000 spettatori con il 19.2%. Ottimi ascolti, come al solito, per La Vita in Diretta di Alberto Matano: 2.334.000 spettatori con il 21.2%.

Canale 5 ha dominato la prima parte del pomeriggio per poi è andato calando: Beautiful ha avuto 2.303.000 spettatori pari al 18.9%; Endless Love ha raggiunto 2.406.000 utenti pari al 20.1%; Uomini e Donne ha conquistato 2.581.000 spettatori pari al 24.6%; la striscia di Amici ha raccolto 1.431.000 spettatori pari al 16.1% e quella del Grande Fratello 1.285.000 appassionati pari al 14.2%. Quindi My Home My Destiny con 1.301.000 utenti e il 14.6%. Infine Pomeriggio Cinque: 1.209.000 spettatori pari al 13.1% nella prima parte e 1.500.000 utenti pari al 13.8% nella seconda parte.