Belve: Mammucari posta le chat private di Fagnani, l’ex lo smonta

Una figuraccia colossale quella di Teo Mammucari a Belve. Non c’è altro modo per descriverla. Francesca Fagnani, accolto in studio l’ospite, si è ritrovata fin da subito a dover fronteggiare un atteggiamento incomprensibile. Il comico si è lamentato per il ‘lei’, per le luci dello studio, per le domande che gli sono state fatte e per altre cavolate. La giornalista lo ha sistemato in un amen, svelando che è stato lo stesso Mammucari a domandare più volte di essere intervistato. Inoltre, giustamente, non è arretrata di un millimetro e quando il presentatore ha cominciato a minacciare di andarsene, l’ha invitato a farlo. Insomma, il messaggio sotteso è stato: non ti tiene qui nessuno e io non farò certo carte false per portare a casa la chiacchierata. Mammucari, che pare avesse il chiaro intento di sopraffare la collega, si è trovato in una situazione da aut aut: assumente un comportamento più mansueto oppure scegliere per lo strappo. Ha scelto per lo strappo e se ne è andato con tanto di “vaffan***”. Una figuraccia. Sui social è stato naturalmente bersagliato. A colpire un commento: quello della sua ex compagna e madre di sua figlia Julia, Thais Wiggers.

L’ex velina di Striscia la Notizia, proprio dopo che è stata mandata in onda l’intervista di Mammucari a Belve, ha fatto campeggiare tra le sue storie Instagram un messaggio durissimo rivolto all’ex compagno: “Tempo al tempo, prima o poi la maschera cade”. Una presa di posizione inaspettata, considerando che pareva che tra i due ex il rapporto fosse buono. A quanto pare invece la modella brasiliana aveva un macigno da togliersi dalle scarpe.

Teo Mammucari pubblica gli audio privati di Francesca Fagnani

Mentre andava in onda Belve, che si ricorda che è un programma registrato, Mammucari, per salvare la faccia, ha pubblicato sui suoi profili social un video. Un tentativo disperato per mettere in cattiva luce Francesca Fagnani. Tra l’altro la toppa è stata peggio del buco visto che il conduttore ha poi rimosso il tutto. Ma ormai il video aveva cominciato ad essere rilanciato in rete. Che cosa ha svelato? Ha postato delle chat audio che gli ha inviato la giornalista prima dell’ospitata. Nulla di strano: si sentono dei vocali cordiali della Fagnani mentre sta organizzando l’intervista.

In particolare, negli audio in questione, la giornalista in maniera gentile conferma al comico che l’avrebbe fatto chiamare dalla produzione: “C’ho pensato e siccome è un’edizione bella, ok, sei giusto per Belve. Domani mattina ti faccio chiamare. Ci vediamo in settimana“. Nulla di strano. Non si è ben capito Mammucari cosa volesse dimostrare con tale filmato. Non a caso si è attirato ulteriori critiche. Una figuraccia a trecentosessanta gradi. Amen!