Ascolti tv 10/11: Affari Tuoi e Amici volano, Sinner bene, Nove crolla

Domenica 10 novembre 2024 ha visto una programmazione televisiva piuttosto interessante. La Rai è andata bene, grazie a Purché finisca bene – Mia moglie, mia figlia, due bebè, che ha visto il coinvolgimento di 2.342.000 utenti (13.4% di share). Mediaset e Canale 5 però fanno leggermente meglio: La Rosa della Vendetta conquista il 14.4% e 2.537.000 spettatori.

Anche lo sport conquista il pubblico di questa seconda domenica di novembre. Su Rai 2 il tanto atteso match delle ATP Finals tra Sinner e Di Minaur incolla davanti allo schermo 1.556.000 spettatori (7.9%). Su Italia 1 fanno peggio Le Iene, almeno nella presentazione, che raggiunge il 5.9%. Recupera dopo, totalizzando un 9.5% di share e 1.170.000 spettatori.

Leggermente sotto Che Tempo Che Fa sul Nove, che raccoglie 1.694.000 spettatori con l’8.7%, mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo, scende di pochissimo e tocca l’8.6% (1.084.000 utenti). I flop serali? Rai4 con Presencias (1.5%), Iris con Indiana Jones e il tempio maledetto (2.3%) e Rai Premium con Tale e Quale Show (1.4%).

Access Prime Time e preserale: ascolti 10 novembre 2024

Ormai l’Access Prime Time della tv italiana è di Stefano De Martino. Anche domenica 10 novembre, infatti, il game show Affari Tuoi su Rai1 ha incollato davanti al piccolo schermo 4.751.000 spettatori (23,9%), salendo sul podio degli ascolti. Non male anche Paperissima Sprint su Canale 5, al 13.2% di share e 2.627.000 utenti interessati. Sono andati nettamente peggio Rete 4 con Sera Weekend (4.7%) e La7 che con In Altre Parole Domenica ha coinvolto solo il 3% di spettatori (601.000 in totale).

Dall’Access Prime Time si passa al Preserale, che in questa seconda domenica di novembre non è andato poi così male. La Rai conquista e lo fa con L’Eredità – La Sfida dei 7 condotto da Marco Liorni. Questa prima parte, infatti, ha raccolto 3.039.000 utenti (19.5%), mentre L’Eredità ha coinvolto 3.830.000 spettatori, pari al 21.7% di share! Anche Mediaset ha dato i suoi frutti: Gira La Ruota della Fortuna ha interessato 2.747.ooo utenti (18.3% di share), mentre La Ruota della Fortuna, sempre condotta da Gerry Scotti, ha totalizzato il 19.9%, raccogliendo davanti alla televisione 3.426.000 spettatori.

Tra i flop del preserale indubbiamente Blob, con un 4.4%, ma anche Tv8 con 4 Hotel (2.2%) e, purtroppo, ancora il Nove, che con Che Tempo Che Farà ha raggiunto il 3.3% e 605.000 utenti connessi.

Gli altri ascolti tv: al top Mediaset con Amici, al flop il Nove con La Corrida e Cash or Trash

Quella di domenica 10 novembre 2024 è stata una giornata ricca di contenuti. Dalla mattina alla sera, tante le proposte, tanta l’eterogeneità. Per quanto riguarda gli altri ascolti oltre l’Access Prime Time, il Preserale e il Serale, la mattina del 10 novembre non è stata molto seguita. I primi ascolti succosi arrivano nella fascia del Pomeriggio, dove la Rai (Rai1 in particolare), con Domenica In di Mara Venier raccoglie prima il 19%, poi, nella parte finale, il 15.7% di share.

Buoni risultati anche per Da Noi…A Ruota Libera, che ha raccolto il 13.9% e 1.832.000 spettatori. Il vero botto arriva con Mediaset su Canale 5: è Amici di Maria De Filippi l’attira share della giornata. Il talent, infatti, raggiunge il 25.2% con 2.987.000 utenti connessi. Segue Verissimo di Silvia Toffanin, che abbraccia 2.065.000 spettatori pari al 19.8% nella prima parte, e scende al 19.6% nella seconda parte.

Non ce la fa il Nove, che con Cash or Trash – Chi Offre di Più? raggiunge solo l’1.4% di share (177.000 utenti), mentre La Corrida coinvolge 295.000 spettatori (2.7% di share) e 410.000 spettatori (3.6%) nella parte Il Vincitore. Insomma, non proprio ottimo il percorso del Nove, che ci prova, ma pare non funzionare.