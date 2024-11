Belen e Stefano De Martino non vogliono divorziare: i motivi curiosi

C’è chi fa i salti mortali per ottenere il prima possibile il divorzio, ad esempio chiedere a Ilary Blasi e Francesco Totti per info, e chi invece sembra non voler richiedere l’addio definitivo a livello burocratico. Tra questi figurerebbero Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Il settimanale Nuovo ha infatti spifferato che la showgirl argentina e l’ex marito non avrebbero intenzione di divorziare in questo periodo della loro vita, nonostante sentimentalmente e concretamente non siano più una coppia da tempo. Motivo? Per ora entrambi non si sono rifatti una vita amorosa. Insomma, non ci sono in vista legami solidi con nuovi partner, tantomeno nuovi progetti nuziali. Per questo non avrebbero fretta di compilare le scartoffie inerenti a un eventuale divorzio.

Stefano De Martino e Belen separati ma non divorziati

“Separati sì, ma no al divorzio. Entrambi non si sono più rifatti una vita. Belen e Stefano lo sanno, sono fatti per stare insieme, lo dicono anche gli amici. Ci sono però ancora degli ostacoli da superare”. Così Nuovo che, non solo sostiene che i due conduttori non sembrerebbero intenzionati a divorziare, ma lascia addirittura aperto uno spioncino sulla possibilità di rivederli un giorno ancora uniti. Un altro ritorno di fiamma avrebbe del clamoroso. Qui si è però nel campo del ‘fantagossip‘. Di vero c’è che tutti e due, dopo la fine del loro matrimonio, non hanno saputo o non hanno voluto imbastire nuove relazioni durature.

Stefano non ha più avuto alcuna fidanzata ‘ufficiale’. I ben informati sussurrano che si diverte parecchio, ma che non si vuole impegnare seriamente. Belen invece ha avuto due storie finite su tutte le riviste di cronaca rosa: una con l’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni, l’altra con l’ingegnere siciliano Edoardo Angelo Galvano. Entrambe hanno avuto il medesimo epilogo: rottura.

Insomma, per farla breve, De Martino e la Rodriguez oggi sono single e si bastano da soli. Domani chissà… Lui è impegnatissimo in Rai (sta facendo faville alla conduzione di Affari Tuoi), lei tornerà a brevissimo sul piccolo schermo dopo un anno di pausa dalla tv (è stata arruolata da Discovery per timonare Amore alla prova – La crisi del settimo anno su Real Time e Only Fun – Comico show sul canale Nove. Il divorzio per il momento può attendere, meglio pensare al lavoro!