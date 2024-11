Belen: “Ex? Chi ha giurato di aspettarmi, uno dormì sullo zerbino”

Belen Rodriguez sta per tornare protagonista in tv. La conduttrice argentina, dopo un anno ‘sabbatico’ dal piccolo schermo, dal 20 novembre la si vedrà su Real Time al timone di Amore alla prova – La crisi del settimo anno. L’appuntamento è in prime time a partire dalle ore 21.30. Poco fa, sui canali social della rete di Discovery, è apparso il promo della trasmissione e la showgirl sudamericana ha parlato di se stessa, facendo alcune rivelazioni curiose sui suoi ex fidanzati. Si ricorda che gli amori più importanti vissuti dalla Rodriguez, in ordine cronologico, sono stati: Fabrizio Corona, Stefano De Martino (ex marito), Andrea Iannone, di nuovo De Martino, Antonino Spinalbese (e poi ancora De Martino). Dopo la fine del matrimonio ha inoltre avuto una love story con l’imprenditore Elio Lorenzoni e una con l’ingegnere Edoardo Angelo Galvano.

Il curioso promo di Amore alla prova – La crisi del settimo anno

Così Belen nel promo diffuso sui social a proposito dei suoi ex:

“Mi hanno scritto poesie e cantato serenate, c’è chi ha dormito fuori dalla porta sopra il tappetino per una notte intera e c’è anche qualcun altro che ha giurato di aspettarmi tutta la vita. Ma nessuno è mai stato così coraggioso da affrontare una prova d’amore così grande. Noi seguiremo 4 coppie in crisi pronte a mettere il loro amore alla prova”.

Ovviamente, i fan di Belen subito hanno iniziato a fare ipotesi su chi tra i suoi ex celebri ha dormito sullo zerbino. Corona, per carattere, è da escludere. Forse Iannone? Spinalbese? L’ex marito? Oppure uno degli ultimi due ex, Vale a dire Elio o Angelo? E chi invece ha giurato di aspettarla per tutta la vita? Chissà…

Quel che è invece certo è il ritorno in tv della showgirl argentina che, dopo un 2023 difficile, ha deciso di rimettersi in gioco. Belen ha confidato che lo scorso anno ha vissuto il periodo più difficoltoso e sofferente della sua vita, essendo caduta in una pesante depressione.

Erano i mesi della separazione con Stefano De Martino. Si è poi saputo, come raccontato dalla stessa conduttrice, che lui l’ha tradita più volte. Dopo il naufragio sentimentale si è legata all’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni. Ma anche questa storia non ha avuto un lieto fine, scoppiando dopo qualche mese. Infine ha frequentato il già citato Galvano. Anche con l’ingegnere l’epilogo non è stato dei migliori: rottura. Oggi Belen è single.