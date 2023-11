Ascolti tv 10/11/23: Tale e quale e La matassa: chi è sprofondato

By

La prima serata di venerdì 10 novembre 2023 ha come vincitore, con ampio margine, Tale e Quale Show – Il Torneo dei Campioni (Rai Uno) che registra il 25.9% di share e raccoglie un totale di 3.962.000 spettatori. Nulla da fare per La matassa (Canale Cinque) che racimola solo l’8.7% di share. Quarto Grado (Rete Quattro) totalizza oltre 1,2 milioni di spettatori. Anche Hunter’s Prayer – In fuga (Italia Uno) e Fratelli di Crozza (Nove) superano il milione di utenti sintonizzati.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di venerdì 10 novembre 2023:

Rai Uno: Tale e Quale Show – Il Torneo dei Campioni ha raccolto 3.962.000 spettatori (25.9% di share);

Canale 5: La matassa ha totalizzato 1.475.000 spettatori (8.7%);

Rai Due: The Rookie avuto 571.000 spettatori (3.4%);

Italia 1: Hunter’s Prayer – In fuga ha fatto compagnia a 1.064.000 spettatori (5.7%);

Rai Tre: Settembre ha interessato 536.000 spettatori (2.9%);

Rete 4: Quarto Grado ha raggiunto 1.254.000 spettatori (8.8%);

La7: Propaganda Live ha ottenuto 853.000 spettatori (6.4%);

Tv8: Elodie Show 2023 ha convinto 266.000 spettatori (1.4%);

Nove: Fratelli di Crozza ha conquistato 1.223.000 spettatori (6.4%).

Ascolti tv venerdì 10 novembre 2023: preserale e access prime time

Affari Tuoi in scioltezza su Striscia la Notizia. Reazione a Catena tiene a distanza Caduta Libera.

Rai Uno: Affari Tuoi è stato seguito da 5.012.000 spettatori (24.1% di share);

Rai Uno: Cinque Minuti ha interessato 4.137.000 spettatori (20.9%);

Canale 5: Striscia la Notizia ha tenuto compagnia a 3.185.000 spettatori (15.3%);

Rai Uno: Reazione a catena ha ottenuto una media di 3.239.000 spettatori (22.7%) nella prima parte e 4.454.000 spettatori (26.4%) nella seconda;

Canale 5: Caduta Libera ha intrattenuto 1.927.000 spettatori nella prima parte (14.4%) e 2.817.000 spettatori nella seconda (17.4%);

Rete 4: Stasera Italia ha totalizzato una media di 952.000 spettatori (4.7%) nella prima parte e 909.000 spettatori (4.3%) nella seconda.

La7: Otto e mezzo ha avuto 1.560.000 spettatori (7.5%);

Rai Tre: Il cavallo e la torre ha interessato 1.265.000 spettatori (6.2%);

Rai Tre: Un posto al sole ha intrattenuto 1.646.000 utenti (7.8%);

Tv8: 100% Italia ha avuto 486.000 spettatori (2.4%);

Nove: Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo ha raccolto 570.000 spettatori (2.8%);

Rai Due: Il Mercante in Fiera – Fuori Due ha avuto 385.000 spettatori (2.1%) e Il Mercante in Fiera ha intrattenuto 465.000 spettatori (2.4%).

Venerdì 10 novembre 2023 ascolti tv: il pomeriggio

Matano al 20% supera ancora Myrta Merlino.

Rai Uno: La Volta Buona è stato seguito da 1.370.000 spettatori (11.1% di share) nella prima parte e 1.408.000 nella seconda (13.7%);

Rai Uno: Il paradiso delle signore ha raccolto 1.780.000 spettatori (19.7%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 1.862.000 spettatori (20.2%);

Rai Due: Ore 14 ha raccolto 852.000 spettatori (7%);

Rai Due: Bella Ma’ ha interessato 485.000 spettatori (5.3%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.819.000 telespettatori (21.8%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.861.000 spettatori (23.1%);

Canale 5: Uomini e Donne è stato seguito da 2.662.000 spettatori (25.5%);

Canale 5: Il daytime di Amici ha interessato 1.790.000 spettatori (19.9%);

Canale 5: La Promessa ha avuto un netto di 1.755.000 spettatori (19.8%);

Canale 5: Pomeriggio 5 ha fatto compagnia a 1.551.000 spettatori nella prima parte (16.5%), 1.404.000 (12.7%) nella seconda e 1.502.000 (12.3%) nella terza.

Ascolti tv della mattina di venerdì 10 novembre 2023