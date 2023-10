Ascolti tv 10/10/23 Morgane, Belve, Iene, De Girolamo: flop e balzi

In risalita Morgane – Detective geniale (Rai Uno) che passa dal 12% della scorsa settimana al 13.9% di share, conquistando oltre 2.5 milioni di utenti. Battuto Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto (Canale 5), inchiodato all’11.9%. In aumento anche il pubblico di Belve (Rai Due) che ha intrattenuto 1.2 milioni di persone (7.7%). Bene Le Iene su Italia Uno, con oltre 1.1 milioni di utenti (9.3%). Parte male, con un flop, Nunzia di Girolamo con Avanti popolo (Rai Tre), con solo il 3.6% di share. Vola DiMartedì (La7) all’8.1%, tiepido È Sempre Cartabianca (Rete Quattro) al 6.5%.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di martedì 10 ottobre 2023:

Rai Uno – Morgane – Detective geniale ha raccolto 2.522.000 telespettatori (13.9%);

Canale 5 – Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto ha totalizzato 1.974.000 spettatori (11.9%);

Rai Due – Belve ha avuto 1.235.000 spettatori (7.7%);

Italia 1 – Le Iene ha fatto compagnia a 1.158.000 spettatori (9.3%);

Rai Tre – Avanti popolo ha intrattenuto 574.000 spettatori (3.6%);

Rete 4 – È Sempre Cartabianca ha raggiunto 869.000 spettatori (6.5%);

La7 – DiMartedì ha convinto 1.274.000 spettatori (8.1%);

TV8 – Pechino Express – La Via delle Indie ha conquistato 571.000 spettatori (3.6%);

Nove – Io, Robot ha ottenuto 304.000 spettatori (1.9%).

Ascolti tv martedì 10 ottobre 2023: preserale e access prime time

Volano Affari tuoi e Reazione a Catena. Leggero aumento per Pino Insegno.

Rai Uno: Affari tuoi ha raggiunto 4.838.000 spettatori (23.3% di share);

Rai Uno: Cinque minuti ha interessato 4.383.000 utenti (22%);

Canale5: Striscia la Notizia ha convinto 2.913.000 persone (14%);

Rai Uno: Reazione a catena è stato seguito da 2.866.000 spettatori (24.5%) nella prima parte e nella seconda da 4.339.000 spettatori (28%);

Canale 5: Caduta Libera ha ottenuto 1.328.000 telespettatori (12.9%) nella prima parte e ne ha avuti 2.497.000 (17.9%) nella seconda;

Rai Tre: Il cavallo e la torre ha avuto 1.342.000 spettatori (6.7%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.649.000 spettatori (7.9%);

Rete Quattro: Stasera Italia ha informato 1.017.000 spettatori (5%) nella prima parte e 1.006.000 (4.8%) nella seconda;

La7: Otto e Mezzo ha informato 1.859.000 spettatori (8.1%);

Tv8: 100% Italia ha ottenuto 575.000 telespettatori (2.8%);

Nove: Don’t Forget The Lyrics ha registrato 559.000 telespettatori (2.7%);

Rai Due: Il Mercante in Fiera, con Pino Insegno, segna 417.000 spettatori (2.3%) nella prima parte e 530.000 utenti (2.7%) nella seconda.

Ascolti tv martedì 10 ottobre 2023: il pomeriggio

Balivo di nuovo male, Merlino chiude con un risicato 13%.

Rai Uno: La volta buona è stato seguito da 1.270.000 spettatori (11.1% di share) nella prima parte e da 1.215.000 utenti (13.1%) nella seconda;

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha intrattenuto 1.490.000 spettatori (19.2%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 1.850.000 spettatori (21.8%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.494.000 telespettatori (20.6%);

Canale 5: Terra Amara ha conquistato 2.589.000 telespettatori (22.6%);

Canale 5: Uomini e Donne ha registrato 2.372.000 utenti (25.1%);

Canale 5: Amici DayTime ha avuto 1.598.000 spettatori (20.8%);

Canale 5: La Promessa ha ottenuto 1.516.000 spettatori (20.6%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto un ascolto medio di 1.171.000 spettatori (16.1%) nella prima parte e di 1.074.000 utenti (13%) nella seconda.

Ascolti tv della mattina di martedì 10 ottobre 2023