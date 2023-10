Federico Fashion Style: Fagnani lo spu***na sugli autoinviti in tv

Nella puntata di martedì 10 ottobre, a Belve è andata in onda l’intervista di Federico Fashion Style, ospite di Francesca Fagnani. A spopolare sui social, però, più che le parole dell’intervistato sono state quelle della conduttrice di Rai 2. Ecco cosa ha detto.

Belve: la frecciatina di Fagnani a Fashion Style

Appena arrivato in studio, Federico Fashion Style ha ricevuto una domanda da Francesca Fagnani che sembra essere una piccola frecciatina: “Senta, il suo agente è da tantissimo tempo che mi propone la sua presenza qui, noi siamo felicissimi di averla. Ma perché lei è giusto per questo programma?” ha domandato la conduttrice di Belve. Il noto hair stylist ha replicato appellandosi alla sua trasparenza nel rispondere alle domande che Fagnani gli avrebbe fatto.

Sui social in tanti hanno apprezzato la frase di Francesca Fagnani, mentre qualcuno ha criticato la decisione di invitare Fashion Style nel programma. In merito all’intervista del noto hair stylist, ex concorrente di Ballando con le Stelle, di recente sono trapelate alcune anticipazioni. Fashion Style, proprio a Belve, ha rivelato come sua moglie avesse sempre saputo che lui fosse gay. Questa confessione ha suscitato anche una reazione da parte di Sonia Bruganelli, la quale aveva espresso il suo pensiero a riguardo tramite social.

Nell’intervista con Francesca Fagnani, Federico Fashion Style ha poi parlato della sua ex compagna Letizia Porcu, con cui è stato sentimentalmente legato per 17 anni, e della figlia Sophie Maelle. L’hair stylist ha spiegato come vedesse troppo poco la bambina, anche a causa delle diatribe con Porcu. Spazio anche all’infanzia, dove Federico ha spiegato come, a detta sua, si era omosessuali dalla nascita e non ci si diventava con il tempo. Ecco quindi che ha ricordato il suo sentirsi diverso da gli altri. Aspetto che lo ha portato, in un secondo momento, a rifugiarsi nel cibo e a soffrire di disturbi alimentari.

Chi è Federico Fashion Style

Federico Fashion Style, il cui vero nome è Federico Lauri, è diventato noto ai più grazie al suo show su Real Time intitolato Il Salone delle Meraviglie, girato nel suo primo salone ad Anzio. Federico aveva fatto coming out lo scorso gennaio, durante la sua ospitata a Verissimo. In quell’occasione, l’hair stylist aveva spiegato di aver rivelato la propria omosessualità alla sua compagna ben tre anni prima.