Federico Fashion Style a Belve, Bruganelli vox populi: la stoccata

A Belve, Federico Fashion Style ha fatto una rivelazione, dicendo che la sua ex moglie ha sempre saputo che lui fosse gay. Una notizia che non ha sorpreso molto il pubblico, dato che in molti hanno sempre sostenuto che la loro relazione fosse di copertura.

Per questo Sonia Bruganelli ha deciso di dire la propria a proposito di ciò, condividendo, tramite una story Instagram, il suo pensiero. L’ex opinionista del Grande Fratello Vip, infatti, ha ri-condiviso la rivelazione fatta dal parrucchiere e ha scritto “Davvero?“. Una frecciatina ironica, dato che la cosa non era inaspettata, secondo l’ex moglie di Bonolis che, a dirla tutta, in questo caso ha assunto i panni di vox populi visto che quasi tutti coloro che seguono le vicende dell’hair stylist dei vip la pensano come lei.

L’intervista a Belve

Federico Fashion Style è stato ospite nella puntata di Belve che in onda martedì 10 ottobre. In questa occasione ha parlato apertamente del suo rapporto con la ex moglie e del suo coming out, come mai aveva fatto prima dopo l’intervista a Verissimo.

Il parrucchiere, conosciuto dal pubblico grazie a Real Time e non solo, ha avuto una relazione di ben 17 anni con Letizia Porcu, dalla quale ha avuto anche una figlia, Sophie Maelle, di sei anni. Federico e la compagna non hanno avuto una separazione semplice.

Lui l’ha commentata così a Belve: “Credo che lei l’abbia sempre saputo e l’abbia sempre immaginato. Non credo che se entra suo marito vestito di paillettes a casa una non si fa una domanda, forse c’è qualcosa che non quadra, qualcosa che non torna…Ma magari forse stava bene anche a lei”.

A ciò poi Federico ha aggiunto dei pensieri sul suo essere e la sua infanzia, dicendo che omosessuale ci si nasce, non ci si diventa: “Ci si nasce, forse già da quando ero piccolo mi sentivo diverso dagli altri, perché amavo fari i capelli alle bambine mentre gli altri facevano giochi da maschi”. Ha aggiunto, poi, che questo nascondersi lo ha portato a rifugiarsi nel cibo e quindi poi a soffrire di disturbi alimentari.

Federico ha mostrato il suo lato paterno, parlando della piccola Sophie, spiegando che purtroppo la vede troppo poco, a causa anche delle diatribe con l’ex: “Non è che non la vedo, la vedo secondo me troppo poco. Per me è la mia ragione di vita quella bambina, credo che non ci sia niente più di lei. Sono un padre particolare, posso essere un padre, posso essere una madre, posso essere il suo migliore amico…sono tutto per lei, io vivo per lei”.

Il coming out a Verissimo

Lo scorso gennaio, in un’intervista a Verissimo, Federico Fashion Style ha fatto coming out, dicendo la verità sul suo orientamento sessuale.

“Nella vita non bisogna usare le maschere – ha detto – ma bisogna vivere nella realtà. L’importante è guardarsi negli occhi e dirsi tutta la verità, sia le cose belle che quelle non facili. Non bisogna nascondersi, la vita va affrontata come faccio io. Ragazzi tranquilli che appena posso vi dirò tutto. Vi racconterò tutto, ma proprio tutto. Perché io voglio essere trasparente e dire la verità. Anche per questo il 2023 sarà per me un anno di rinascita. Sia per questo, che per i cambiamenti professionali e altro“, aveva detto il parrucchiere nella trasmissione, mostrandosi, forse per la prima volta, senza filtri.

In quella occasione Federico disse anche che ben tre anni prima aveva rivelato alla compagna che era gay, ma, in quel caso, non ha detto cosa ne pensasse Letizia. Pian piano Federico aggiunge dei tasselli a questa storia che, agli occhi della gente, non è mai stata un mistero.