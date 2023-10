Belve, Federico Fashion Style gay: “Mia moglie sapeva? Parlo io”

Martedì, 10 ottobre, andrà in onda su Rai 2 la terza puntata di quest’edizione di Belve. Una puntata che vedrà tre ospiti molti diversi tra loro: Emma Bonino, Stefania Nobile e Federico Fashion Style. Come ogni settimana, prima della messa in onda del programma, sono uscite alcune anticipazioni che danno un assaggio delle interviste che vedremo poi in prima serata. E, proprio poco fa, sono state diffuse le prime dichiarazioni del parrucchiere dei vip, Federico Fashion Style. Al secolo Federico Lauri, l’hair-stylist è diventato noto al grande pubblico grazie al suo show su Real Time, “Il Salone delle Meraviglie“, girato nel suo primo salone ad Anzio. Il successo della trasmissione gli ha portato grande popolarità, tanto da arrivare ad aprire il suo marchio in diverse città italiane.

Ultimamente, però, si è parlato molto di Federico non tanto per il suo lavoro, quanto per la sua complicata vita personale. Lo scorso gennaio, il parrucchiere ha rivelato, in un’intervista a Verissimo, di essere gay. Da tempo si speculava sull’orientamento sessuale di Fashion Style, che ha deciso di fare coming out a seguito della separazione dall’ex moglie Letizia Porcu. La star di Real Time, infatti, ha avuto una relazione di ben 17 anni con Letizia, dalla quale ha avuto anche una figlia, Sophie Maelle, di sei anni. Quella tra Federico e l’ex compagna non è stata una separazione semplice e, tra le varie accuse reciproche, l’uomo ha risposto così nell’intervista a Belve:

Credo che lei l’abbia sempre saputo e l’abbia sempre immaginato. Non credo che se entra suo marito vestito di paillettes a casa una non si fa una domanda, forse c’è qualcosa che non quadra, qualcosa che non torna…Ma magari forse stava bene anche a lei.

Federico ha poi parlato della sua infanzia e adolescenza, confessando di aver sempre saputo dentro di sé di essere omosessuale: “Ci si nasce, forse già da quando ero piccolo mi sentivo diverso dagli altri, perché amavo fari i capelli alle bambine mentre gli altri facevano giochi da maschi”. Il suo è stato un passato difficile per diversi motivi: l’hair-stylist ha anche sofferto di disturbi alimentari, arrivando a pesare circa 110kg. A causa delle sue insicurezze, si nascondeva spesso dietro il cibo, che era diventato il suo unico sfogo. Con il tempo, però, Lauri è riuscito ad uscirne e ad accettarsi.

Infine, Fashion Style si è confidato sul rapporto con sua figlia, Sophie Maelle. Per il parrucchiere, la piccola è la persona più importante della sua vita, anche se, purtroppo, non riesce a vederla come vorrebbe. Tra i molti impegni lavorativi e le recenti diatribe con la madre, il rapporto con la bambina non è molto frequente: