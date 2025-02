Ascolti tv 10/02: La bambina con la valigia vs Grande Fratello. I dati

La medaglia d’oro per la prima serata di ieri, lunedì 1o febbraio, va di diritto al film La bambina con la valigia (Rai Uno). La pellicola, basata sulla vera storia di Egea Haffner, ha infatti incollato al piccolo schermo ben 3.374.000 spettatori, con il 19.8% di share. Secondo posto invece per la nuova puntata del Grande Fratello (Canale 5): il reality show condotto da Alfonso Signorini ha visto una leggera risalita rispetto alla scorsa puntata, andata in onda giovedì 6 febbraio, e si è nuovamente portato sopra i 2 milioni di utenti (nello specifico, 2.246.000 telespettatori, 17.8%).

Per quanto riguarda le altre reti, su Rai2 la prima puntata di 99 da Battere è stata seguita da 1.055.000 utenti (6.6%), su Italia 1 la Justice League ha totalizzato 1.169.000 italiani (6.7%), mentre su Rete4 il nuovo appuntamento con Quarta Repubblica ha registrato in media il consenso di 689.000 persone (4.8%). Per finire, su La7 La Torre di Babele è stato visto da 811.000 telespettatori (4.8%) e su Tv8 4 Hotel ne ha intrattenuti 463.000 (2.9%).

Ascolti lunedì 10 febbraio: preserale e access prime time

Per quando riguarda la fascia dell’access prime time, è finalmente iniziata la settimana dedicata al Festival di Sanremo: su Rai Uno il nuovo appuntamento con il PrimaFestival, che ha raccontato ai telespettatori il consueto carpet dei protagonisti di questa edizione della nota kermesse musicale, è stato visto da ben 5.737.000 spettatori (26.8%).

A seguire, l’ultima puntata della settimana di Affari Tuoi (che da oggi, martedì 11 febbraio, fino a sabato lascerà spazio al Festival), si è confermata imbattibile e ha fatto compagnia a 6.470.000 utenti (30.6%). Secondo posto invece per Striscia la Notizia (Canale 5), che è stata seguita da 2.987.000 italiani (14%).

Parlando invece dei programmi andati in onda nella fascia del pre-serale, L’Eredità (Rai Uno) ha registrato 3.586.000 telespettatori (23.9%) nella prima parte e 4.925.000 (26.5%) nella seconda. Su Canale 5 invece, Avanti un Altro! ha intrattenuto e divertito 2.420.000 italiani (17.3%) nella prima parte e 3.605.000 (20.5%) in quella conclusiva.

Ascolti lunedì 10 febbraio: il pomeriggio

Parlando invece degli ascolti dei programmi televisivi andati in onda nel corso del pomeriggio, su Rai Uno la nuova puntata de La Volta Buona di Caterina Balivo ha totalizzato 1.576.000 utenti (13.7%) nella prima parte e 1.591.000 (17%) nella seconda. A seguire, Il Paradiso delle Signore è stato seguito da 1.844.000 persone (20.2%) e, per finire, il nuovo appuntamento de La Vita in Diretta ha caratterizzato il lunedì pomeriggio di 2.535.000 italiani (22.4%).

Per quanto riguarda la programmazione di Canale 5, la nuova puntata di Beautiful ha incollato al piccolo schermo 2.254.000 telespettatori (18.4%). A seguire, Tradimento ha tenuto compagnia a 2.269.000 utenti (19.1%), My Home My Destiny è stato scelto da 1.255.000 spettatori (13.6%) e, per finire, Pomeriggio Cinque ha informato e intrattenuto 1.158.000 persone (12%) nella prima parte e 1.460.000 (12.6%) nella seconda.

Ascolti lunedì 10 febbraio: il mattino

Per concludere, ecco tutti i dati relativi agli ascolti dei principali programmi andati in onda nel corso della mattinata. Su Rai Uno, Unomattina ha intrattenuto 899.000 utenti (18.7%) mentre, a seguire, Storie Italiane è stato seguito da 916.000 spettatori (20%). Per finire, il consueto appuntamento con Antonella Clerici, che si prepara ad approdare al Festival di Sanremo, e i cuochi di E’ Sempre Mezzogiorno ha registrato 1.657.000 telespettatori (15.2%).

Su Canale 5 invece, Mattino Cinque News ha informato 1.077.000 italiani (22.3%) e la nuova puntata di Forum è stata seguita da 1.424.000 utenti (18.7%).