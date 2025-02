Sanremo, i migliori (e peggiori) look del red carpet: le pagelle

Ci siamo! Il Festival di Sanremo apre ufficialmente le porte con il red carpet, o meglio il ”green carpet”. Il tradizionale appuntamento con la sfilata degli artisti in gara è andata in onda durante il Primafestival. Vediamo insieme quali sono stati i look più iconici e quali invece hanno proprio sbagliato tutto!

Le scale dell’Ariston hanno mietuto più vittime che mai! Francesca Michielin due giorni fa ha affrontato durante le prove la scalinata ed è caduta. Ma questo non le ha impedito di essere stilosa, presentandosi sul red carpet con le stampelle ma con un completo azzurro sbrilluccicante! Per i Modà invece niente sfilata: anche Kekko è caduto, tanto che per lui c’è stata preoccupazione per la partecipazione di domani. La band non non farà il red carpet per precauzione, visto che si parla di una costola incrinata per il cantante, ma domani dovrebbero esibirsi.

Sanremo, look da red carpet: le nostre pagelle!

Iniziamo con i look che ci hanno fatto sentire l’atmosfera del festival! Il più elegante è stato senza dubbio Achille Lauro, a cui diamo un bel 10! Tutto il pubblico presente ha fatto una standing ovation quando si è presentato con un completo in total black e un cappello con tanto di veletta nera. Per le cantanti, la più bella è stata Clara (9) con un total white lungo a collo alto e corsetto. Quest’anno sono andate tanto di moda le pellicce, donne e uomini hanno sfoggiato dei pelliccioni. Noemi ha scelto un outfit alla Crudelia De Mon, con pelliccia nera abbinata ad un tailleur bianco e nero (8). Elodie è stata ribattezzata da Bianca Guaccero ”Elodea”, con uno dei suoi vestiti vedo non vedo e uno scialle di pelliccia argentata (7). Di bianco vestita invece è stata Gaia, con una pelliccia bianca con tanto di strascico e piccola gaffe: a metà sfilata ha perso un orecchino. Anche Sarah Toscano, vincitrice di Amici ha fatto il suo primo red carpet con un outfit ben riconoscibile (6) : foulard e occhiali in stile ”Dolce Vita”! Menzione d’onore per i Coma Cose e Lucio Corsi, con outfit senza dubbio iconici degni del loro stile!

Ora arrivano le note dolenti. Fedez ha scelto un completo elegantissimo, ma tutti hanno notato le strane lenti a contatto completamente nere, tanto che sui social fioccano i meme in cui lo paragonano ad un alieno (5) . Irama invece si è presentato in costume, con un trench dall’aria medievale e elmo da cavaliere (5). Tony Effe ha scelto un look forse più adatto ai rapper americani: pelliccia bianca con sotto…niente. Sul red carpet è sceso a petto nudo e vistose catene d’oro, un po’ pacchiano (3).