Ascolti tv 1 ottobre: il Grande Fratello Vip perde ancora

Ascolti TV 1 ottobre: boom di ascolti per La vita promessa, che batte il GF Vip

Nella prima serata di Rai 1 si è assistito al gran finale della miniserie televisiva La vita promessa, grande successo della rete ammiraglia. Un successo che le ha concesso di salire sul podio del prime time conquistando ben 6.115.000 spettatori pari al 26.2% di share. Battuto per a seconda volta consecutiva il GF Vip su Canale 5 che, dalle 21.33 all’1.13, ha dovuto accontentarsi di catturare davanti al video 3.200.000 spettatori pari al 19% di share. Una puntata ricca di sorprese, alternate tra l’uscita inaspettata di Lisa Fusco e il discusso ingresso di Lory Del Santo. dopo alcuni momenti toccanti e altri divertenti, il noto reality show si è concluso come al solito con le nomination. Così tra i nuovi Cavernicoli i nominati sono stati Valerio ed Elia, mentre i gli abitanti della Casa hanno mandato in nomination Ivan e Jane. La ricchezza del contenitore di Canale 5, però, non è stata sufficiente per vincere la guerra degli ascolti. Ancora una volta, infatti, Luisa Ranieri è riuscita a convincere gli italiani con l’incredibile storia del suo personaggio ne La vita promessa.

Ascolti TV: ecco i dati Auditel dei programmi di lunedì 1 ottobre

Seconda puntata e seconda sconfitta per il GF Vip, programma condotto da Lady Totti che pare non convincere del tutto gli spettatori. Di contro, La vita promessa è riuscita perfettamente ad entrare nel cuore di più di 6 milioni di persone. Ancora una volta ottimo il risultato portato a casa da Niagara – Quando la Natura fa Spettacolo su Rai 2, interessando 1.367.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Italia 1, invece, John Rambo ha intrattenuto 1.490.000 spettatori (6%). Si prosegue con il programma televisivo Presa Diretta che, su Rai 3, ha intrattenuto 1.059.000 spettatori pari al 4.4%. Su Rete4 Quarta Repubblica cattura l’attenzione di 854.000 spettatori con il 4% di share, mentre su La7 la serie Body of Proof fa registrare 445.000 spettatori con uno share del 2.3%. Infine, su Tv8 Agente 007 – Dalla Russia con Amore ha ottenuto davanti lo schermo 458.000 spettatori con l’1.9%, e su canale Nove Parto col Folle ha realizzato 327.000 spettatori, pari ad uno share dell’1.3%.