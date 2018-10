La vita promessa 2: le novità sulla seconda stagione

La vita promessa 2: ci sarà la seconda serie?

Un grande successo fin dalla prima puntata. La vita promessa, serie televisiva con Luisa Ranieri e Francesco Arca, ha letteralmente conquistato il pubblico di Rai Uno. Ognuna delle quattro puntate e tenuto incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori. In molti già si chiedono se ci sarà o meno una seconda stagione. Al momento dalla Rai non sono arrivate né smentite né conferme. La fiction ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico, facendo registrare ottimi ascolti, superiori alle aspettative. Al momento non possiamo dire con certezza se ci sarà La vita promessa 2, ma la serie televisiva ha tutte le carte in regola per una seconda stagione.

La vita promessa 2: le parole di Ricky Tognazzi

Come abbiamo già detto non ci sono conferme da parte della Rai, ma a sperare nella seconda stagione non sono solo i fan de La vita promessa. Lo stesso regista, Ricky Tognazzi, pochi minuti prima della messa in onda dell’ultima puntata, ha scritto sul suo profilo Twitter: “Speriamo anche noi nella seconda serie de #LaVitaPromessa! Intanto godetevi l’ultima puntata alle 21.15 su @RaiUno“. Parole che fanno ben sperare il pubblico che attraverso i social chiede a gran voce una seconda serie. “Bel lavoro e speriamo non finisca qui, vogliamo #lavitapromessa2 please“, “Veramente bella questa serie, speriamo ne facciano un seguito!“, “Mi chiedo da lunedì prossimo cosa guarderemo in tv?!?“, “Ma ci sarà un sequel vero?????“… sono solo alcuni dei messaggi apparsi su Twitter durante la messa in onda dell’ultima puntata.

La vita promessa 2: la seconda stagione

Per sapere se ci sarà o meno la seconda stagione de La vita promessa non ci resta che aspettare. Noi di Gossip e Tv vi terremo aggiornati sulle novità relative alla serie televisiva di successo firmata Ricky Tognazzi e con protagonista la bella e brava Luisa Ranieri.