Ascolti tv 1° marzo 2021: Grande Fratello Vip chiude bene. Vince Rai 1

La finale del Grande Fratello Vip trasmessa su Canale 5 non ha vinto gli ascolti tv e auditel di ieri, lunedì 1° marzo 2021. La puntata che ha visto la vittoria di Tommaso Zorzi in una serata emozionante ha conquistato 4.300.000 telespettatori, pari al 25,4% di share, superando il risultato dello scorso anno che si fermò a 4.544.0000 spettatori e il 23,17% di share. Due anni fa, invece, la finale del GF Vip era stata vista da poco più di 3,4 milioni e 21,9% di share. Ad oggi la finale più vista in assoluto della versione Vip rimane quella della seconda edizione vinta da Daniele Bossari con 5.569.000 spettatori e il 30,92% di share. È spettato a Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli spegnere le luci della casa mentre non riuscivano a trattenere le lacrime, al ricordo dei momenti intensi vissuti lì dentro negli ultimi cinque mesi. L’influencer ha vinto con il 68% delle preferenze ed è riuscito a portarsi a casa un montepremi di centomila euro. La metà verrà devoluta in beneficienza e ha dedicato il suo trionfo alla sorella Gaia.

Su Rai 1 l’appuntamento finale della fiction Il Commissario Ricciardi ha vinto in sovrapposizione contro il diretto competitor, conquistando quasi sei milioni di spettatori pari al 24,7% di share. Riportiamo di seguito gli altri ascolti tv di ieri sera: Rai 2 NCIS 1.039.000 spettatori (3,82%), 971.000 spettatori (3,91%) e 791.000 spettatori (3,99%) nel terzo episodio. Su Italia 1 Brick Mansions 1.072.000 spettatori (4,19%). Rai3 Presa Diretta 1.256.000 spettatori (4,97%), Rete 4 Quarta Repubblica 1.207.000 spettatori (5,65%).

Ascolti tv ieri, 1° marzo: Storie Italiane al 17,5% e supera Mattino Cinque nella prima parte

L’effetto Sanremo si farà sentire sugli ascolti tv e auditel soprattutto nei programmi in onda sul primo canale della Tv di Stato. Ieri mattina Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele, ha segnato oltre un milione di spettatori battendo Mattino 5, il rotocalco di Federica Panicucci e Francesco Vecchi. In sovrapposizione ha ottenuto il 17,5% di share. Bene anche UnoMattina che precede Storie Italiane, dopo mesi di ascolti piuttosto bassi. Nella mattinata di ieri ha segnato 1.011.000 spettatori e il 16,6% di share.

Ascolti Sanremo 2021: terza puntata di PrimaFestival sfiora il 18% di share

La terza puntata di PrimaFestival con Giovanni Vernia, Giovanna Civitillo e Valeria Graci ha segnato 4.749.000 spettatori con il 17,67% di share. Bene anche I Soliti Ignoti che ha superato Striscia la Notizia. Amadeus è stato visto da 5.465.000 spettatori con il 19,88% di share. Il tg satirico su Canale 5 ha ottenuto una media di 4.753.000 spettatori con uno share del 17,33%.