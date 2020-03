Ascolti tv 1 marzo 2020, sfida Live e La Vita promessa: chi ha vinto

Ascolti tv domenica 1 marzo 2020: chi vince tra Live – Non è la d’Urso e La Vita Promessa

La Vita Promessa continua a volare alto e domenica 1 marzo 2020 vince gli ascolti tv della prima serata. La fiction in onda su Rai 1, con Luisa Ranieri e Francesco Arca, aveva già registrato un ottimo risultato la scorsa settimana e, nella serata di ieri, mantiene una buona posizione. Sale di poco anche Live – Non è la d’Urso, seguito dai talk show di Fabio Fazio e Massimo Giletti. Scendendo nel dettaglio, La Vita Promessa ha intrattenuto ben 4.582.000 di telespettatori, registrando il 19.3% di share. Dall’altra parte, su Canale 5, Barbara d’Urso ha tenuto incollati al piccolo schermo 2.601.000 di telespettatori, con il 14.8% di share (presentazione 2.701.000 – 10.1%). Rai Uno con le sue fiction continua, dunque, ad attirare l’attenzione del pubblico italiano, che il prossimo 8 marzo vedrà in onda la terza e ultima puntata della miniserie con Arca.

Ascolti tv prima serata e pomeriggio domenica 1 marzo 2020: Domenica In e Domenica Live

E mentre il pubblico è in attesa di scoprire cosa accadrà nel corso dell’ultima puntata, La Vita Promessa 2 non perde colpi. Intanto, su Rai 2 vediamo Che tempo che fa registrare l’8.8% di share, con la presenza di 2.262.000 di telespettatori, mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo ha conquistato il 7.7% con 1.468.000 di telespettatori. Su La 7, Non è l’Arena ha intrattenuto 1.623.000 di telespettatori con il 6.1% di share nella prima parte e 1.107.000 di telespettatori con il 6.3% di share nella seconda. Su Tv8 Bruno Barbieri – 4 Hotel ha tenuto incollati al piccolo schermo 453.000 telespettatori con il 2% di share. Nel pomeriggio, invece, Domenica In ha intrattenuto 3.885.000 di telespettatori (20.3%) nella prima parte e 3.197.000 spettatori (18%) nella seconda. Su Canale 5, Domenica Live ha raccolto 2.645.000 di telespettatori con il 14.3% (presentazione 2.118.000 – 12% e Ultima Sorpresa 2.241.000 – 11.4%).

Access Prime Time e Preserale Ascolti tv domenica 1 marzo 2020

Rai 1 nell’access prime time ha raccolto di fronte al piccolo schermo, con Soliti Ignoti – Il Ritorno, 5.875.000 di spettatori (22%). Dall’altra parte, Canale 5 ha registrato una media di 3.714.000 di telespettatori (13.9%). Nel preserale, invece, L’Eredità – La sfida dei 7 ha visto la presenza di 3.079.000 spettatori (18%), mentre L’Eredità 5.398.000 di telespettatori (23.3%). Su Canale 5 Avanti il Primo! ha intrattenuto 3.027.000 di telespettatori (14.9%) e Avanti un Altro! 4.046.000 (17.6%).