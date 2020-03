Anticipazioni La vita promessa 2: cosa succederà nell’ultima puntata

La vita promessa 2: l’ultima puntata in onda domenica 8 marzo

Manca davvero poco alla conclusione della seconda parte de La vita promessa, serie televisiva diretta da Ricky Tognazzi. La prossima settimana, infatti, andrà in onda l’ultima puntata della fiction con Luisa Ranieri. Cosa succederà nell’ultima puntata de La vita promessa 2? Cosa avranno riservato alla travagliata vita della protagonista gli autori? Riuscirà Carmela a trovare una tranquillità famigliare tanto desiderata? Le anticipazioni ci rivelano che nella puntata di domenica 8 marzo la protagonista dovrà rassegnarsi al fatto che i suoi figli nascondono qualcosa. Ognuno di loro ha uno o più segreti, questo la farà soffrire molto, perché le sembrerà di non conoscerli a fondo come aveva sempre pensato.

La vita promessa 2: Carmela riuscirà a tenere unita la famiglia?

Per Carmela (Luisa Ranieri) non sembra esserci pace. Ha passato tutta la vita a difendere la sua famiglia cercando di tenerla unita, ma i problemi sembrano non finire mai. Rocco (Emilio Fallarino) rimarrà lontano da casa e la madre con grande fatica ha accettato che lui rimanesse in Virginia da Emily. Carmela cercherà di evitare in tutti i modi Vincenzo Spanò (Francesco Arca), ossessionato dalla donna. Tra Carmela e Bruno (Stefano Dionisi), invece, nascerà qualcosa di più? Dopo la morte di Mr Ferri, Carmela riuscirà ad innamorarsi di nuovo? Ma la moglie di Bruno non è morta come si pensava. A complicare ulteriormente la situazione il rischio di dover chiudere il ristorante. Per sapere cosa succederà nell’ultima puntata non ci resta che aspettare una settimana.

La vita promessa 2: dove rivedere la seconda puntata?

L’ultima puntata de La vita promessa 2 andrà in onda domenica 8 marzo, ma dove possiamo rivedere il secondo episodio andato in onda domenica 1 marzo? Tutte le puntate della serie televisiva saranno disponibili in qualsiasi momento su Rai Play, mentre coloro che vorranno rivedere la puntata in televisione dovranno aspettare qualche giorno. Su Rai Premium andrà in onda mercoledì 4 marzo in prima serata alle 21.20 oppure venerdì 6 marzo in seconda serata alle 23.25.